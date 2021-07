Premio al esfuerzo de once familias empresarias del Sur

Un año más, y a pesar de las restricciones por la Covid-19, Málaga acogió los Premios Familia-Empresa. En concreto, el acto se celebró el pasado 8 de julio, en la sede de la Fundación San Telmo en Málaga, donde se entregaron los galardones de la XXIV edición de los Premios Familia-Empresa que cada año otorga la Cátedra BBVA de Empresa Familiar de San Telmo Business School.En el acto promovido con el apoyo de BBVA, participaron Juan Cano Ruano, presidente de la Cátedra BBVA de Empresa Familiar y patrono de la Fundación San Telmo, Francisco Javier Jerez Basurco, director territorial sur de BBVA, Isauro López Polo, miembro del Consejo de Dirección de San Telmo Business School y Francisco de la Torre Prados, alcalde de Málaga.

Tras la bienvenida por parte de Juan Cano, el director territorial sur de BBVA fue el primero en tomar la palabra. Destacó la importancia de este encuentro, del valor del reconocimiento para estas once familias empresarias por su enorme aportación de valor a la sociedad. También habló del riesgo que supone para la empresa caer en la obsolescencia, y de la importancia de adaptarse a cuatro factores clave que no son una moda, sino una auténtica necesidad, refiriéndose a ciberseguridad, digitalización, internacionalización y sostenibilidad. Jerez Basurco puso en valor alianzas estratégicas de la entidad con terceros como Minsait, Anese, Ateinsa o Stratenergy que permiten acompañar a la empresa y simplificar los procesos de adquisición de fondos europeos: “Y es aquí donde nos sentimos realmente útiles acompañando a la empresa en esa adaptación a los tiempos, cubriéndola de los riesgos por ciberataques, asesorándola en su salida al exterior, y ayudándola a digitalizarse, y a ser energéticamente más eficientes y más sostenibles”. Para Jerez Basurco, junto a los valores y a la actitud, “o quizá dentro de ellos, también considero fundamental la capacidad de adaptación a los tiempos y a las demandas del mercado. Para mí el mayor riesgo que hoy corre un empresario es la obsolescencia, y concretamente en estos tiempos la no adaptación a cuatro factores clave que no son una moda, sino una auténtica necesidad para formar parte del tablero: la ciberseguridad, la digitalización, la internacionalización, y la sostenibilidad.

A continuación, Isauro López Polo, comenzó su disertación poniendo de manifiesto que “las empresas familiares representan en España el 90% del tejido empresarial, generan casi el 70% del empleo privado y son el motor responsable de producir cerca del 60% del PIB de la economía de nuestro país. Estas cifras acreditan la importancia que tienen y por ello no resulta exagerado afirmar que son fundamentales para nuestra economía. Estos premios pretenden ser un reconocimiento a estas familias, así como ensalzar los valores familiares en el mundo empresarial. Su esfuerzo por crear riqueza social, hoy más que nunca, merece este reconocimiento y el apoyo de toda la sociedad andaluza como impulsoras y conservadoras de desarrollo económico”. López Polo prosiguió preguntándose “¿Qué tienen en común las empresas familiares de éxito y que perduran? A mi modo de ver, más allá de otros aspectos, el secreto de las empresas familiares de éxito está en sus valores y su capacidad de transmitirlos a la familia y a todas las personas de la empresa, generación tras generación. Valores que se inculcan con constancia, cariño, esfuerzo, roce y ejemplaridad todos los días, desde el principio y desde temprano, para fomentar la excelencia de las personas y de la empresa”.

Una vez entregados los premios, se procedió a la clausura del evento de la mano del alcalde de Málaga, quien en su intervención puso en valor a todas las empresas premiadas, con alusiones constantes a los vídeos de cada premiado visualizados en el evento. Francisco de la Torre fue recorriendo el sur de España, y haciendo alusión a las características y bondades de cada familia. “Tenéis vocación de crear, de generar empleo, de generar riqueza, algo clave para el progreso de los territorios, y por eso mi apoyo incondicional a estos premios para animaros a seguir”. Recibieron el premio once familias: una empresa por cada provincia de Andalucía y Extremadura.

Renovación del acuerdo de colaboración

Por otra parte, recientemente la sede de Sevilla de San Telmo Business School acogió la renovación del acuerdo de colaboración entre BBVA y la escuela de negocios. La entidad financiera siempre se ha sentido cercana a la empresa familiar y a la realidad que ésta representa en la economía española. Conscientes de la importancia de la investigación académica sobre sus peculiares características, apoyó desde un primer momento el impulso de la Cátedra de Empresa Familiar de San Telmo Business School, añadiendo su denominación social a la Cátedra como muestra de su involucración en el nuevo proyecto. Adicionalmente, BBVA forma parte del Consejo Asesor, apoya el Premio BBVA Familia Empresa y el Seminario y Curso Anual (SEF-FEF). El objetivo de esta alianza es investigar y realizar actividades formativas que profundicen en las características y problemática de las empresas familiares.

Premio extraordinario

En cuanto al premio extraordinario fue para la empresa Gordillos Cal de Morón (Sevilla). Desde el año 1846 Isidoro Gordillo Vera inicia en Morón de la Frontera, la actividad empresarial de fabricación de cal artesanal, hasta que a finales del XIX puso la actividad en manos de sus hijos, siendo Antonio Gordillo Reina, el mayor de los hermanos, quien diese continuidad a la actividad. El cual, contando con el apoyo de sus hijos, persiste en mantener la actividad y la empresa, hasta su jubilación en los años 70 en que cede las explotaciones a sus hijos Antonio y Francisco Gordillo Montaño. En el año 2002, se lleva a cabo el relevo generacional y puesto que Francisco Gordillo Montaño no tiene hijos varones, se hacen cargo de la empresa los hijos de Antonio Gordillo: Isidoro y Antonio Gordillo Mesa. En el año 2016 Antonio Gordillo Mesa, deja la actividad, pasando a ser Isidoro Gordillo Mesa, único gerente de la empresa, junto a su esposa e hijos. En la actualidad la empresa en está inmersa en un proceso de crecimiento internacional, así como en el desarrollo de sistemas constructivos sostenibles y respetuosos tanto con el medio ambiente como con los habitantes de las viviendas, a la vez que se está ampliando la red de distribuidores internacionales (Holanda y Bélgica).