El 80% de establecimientos hosteleros de la costa andaluza ya aplican medidas sostenibles en sus negocios

Ecovidrio, el único SCRAP especializado que gestiona sobre el terreno la recogida selectiva y da respuesta a la sostenibilidad de los envases de vidrio desde el origen, ha presentado los resultados del ‘III Barómetro sobre la sostenibilidad hostelera de nuestras costas’. Tal y como revela este informe, los hosteleros andaluces son los que más han mejorado su ‘Índice de sostenibilidad’, registrando un incremento de un 7% hasta el 79,6 %.

Esta significativa mejora sitúa a los hosteleros de Andalucía como los segundos con mayor compromiso con la sostenibilidad de entre todas las regiones analizadas. En concreto, Andalucía se sitúa por detrás de Cataluña (85,5 %) y por delante de las Islas Baleares (78,7 %), Cantabria (78,6 %), la Comunidad Valenciana (70,4 %) y la Región de Murcia (67,2 %).

Dentro de la región, los hosteleros de Cádiz son los que han registrado un ‘Índice de Sostenibilidad’ mayor, alcanzando un 92,7 %. Por detrás, se sitúan los de Almería (84,8 %), Málaga (77,2 %), Huelva (72,2 %) y Granada (61,3 %).

En cuanto a las palancas de sostenibilidad que mejor trabajan los hosteleros andaluces, destaca especialmente la gestión de residuos, que ha registrado un aumento del 19,9 % hasta situarse en un 85,3 %. Tras la gestión de residuos se sitúa el consumo de energía (80,4 %) y el consumo de agua (74,1 %). Finalmente, el consumo responsable se sitúa en un 73,8 %, si bien experimenta un notable crecimiento de un 21,4%.

En total, 3.760 establecimientos hosteleros han sido analizados en esta edición del barómetro en Andalucía, el cual ha abarcado las provincias de Almería, Cádiz, Granada, Huelva y Málaga. Este estudio refleja así la consolidación del compromiso ambiental del sector HORECA en las costas andaluzas tras la notable mejora experimentada respecto a la última edición del barómetro, que tuvo lugar en 2023.

Al final del verano, Ecovidrio galardonará a los tres establecimientos hosteleros andaluces más responsables en la gestión ambiental de su actividad.

El vidrio y el aceite de cocina, los residuos mejor gestionados por los hosteleros andaluces

Según los resultados de esta edición, el informe revela que la gestión de residuos se ha convertido en la palanca de sostenibilidad mejor gestionada por los establecimientos hosteleros andaluces. Así, tras registrar un incremento de casi un 20 %, los hosteleros de la región alcanzan un 85,3 %.

En concreto, los residuos mejor gestionados son el vidrio (96,7 %), el vidrio retornable (94,6 %) y el aceite de cocina (91,1 %). Por otro lado, la correcta gestión de la fracción orgánica, considerada la asignatura pendiente hace dos años, ha experimentado un gran crecimiento, mejorando su resultado un 111,5 % y alcanzando un 75,1 %.

Por provincias, Granada (99,9 %), Cádiz (95 %) y Almería (92,9 %) lideran las medidas a favor de una correcta gestión de residuos entre la hostelería andaluza, por delante de Málaga (86,2 %) y Huelva (69 %).

La eficiencia energética se sitúa como la segunda palanca mejor gestionada

El consumo de energía, que en ediciones anteriores fue la palanca que mejor gestionaban los hosteleros andaluces, ha registrado un descenso del 10,7%, situándose en un 80,4 %. Por provincias, Cádiz (97,4 %) lidera el uso eficiente de energía en la región, seguido de Huelva (90,9 %), Málaga (77,2 %) y Almería (73,5 %).

Entre las acciones más extendidas destaca, en primer lugar, la instalación de iluminación LED, presente en el 93,3 % de los locales andaluces. Por detrás se sitúa el uso de sensores de movilidad y temporizadores (36,6 %) y el uso de electrodomésticos con certificación energética A (34,7 %).

La hostelería andaluza relaja su compromiso con el ahorro de agua pese al avance del cambio climático

Ante el impacto del cambio climático y con el riesgo de desertificación que asola Andalucía, la gestión eficiente de los recursos hídricos se convierte en una necesidad acuciante para un sector clave como es la hostelería andaluza. Sin embargo, los datos del último barómetro reflejan que los establecimientos han relajado ligeramente la implementación de medidas para una gestión sostenible del agua.

Así, la eficiencia en el consumo de agua ha descendido un 10,5 % en la región, situándose en un 74,1 %. Por provincias, Cádiz (92,7 %) lidera el uso eficiente del agua en la región, seguido de Huelva (77,6 %), Almería (74,1 %) y Málaga (71,4 %).

Entre las acciones más comunes para optimizar el consumo de agua entre los hosteleros andaluces destacan la instalación de cisternas con doble descarga (62,1 %), la instalación de aireadores y difusores en los grifos (61,9 %) y el uso de electrodomésticos a carga completa (55,3 %).

El consumo responsable crece un 21,4 %

Aunque el consumo responsable sigue siendo uno de los principales ámbitos de mejora, el esfuerzo realizado por los hosteleros andaluces se ha traducido en una mejora del 21,4 %, situándose en un 73,8 %.

En detalle, la apuesta por productos de proximidad (85,6 %) y por productos de temporada (77,1 %) destacan por encima de la lucha contra el desperdicio alimentario (56,5 %); si bien este último indicador es el que registra un mayor crecimiento, con un incremento del 40,2 %.

En Andalucía, Granada (97,2 %), Almería (91,8 %) y Cádiz (85 %) lideran la apuesta por medidas que favorecen el consumo responsable, por delante de Málaga (66,5 %) y Huelva (55,1 %).

En la costa española, el 80 % de los establecimientos hosteleros ya aplica medidas de sostenibilidad

A nivel nacional, han sido casi 14.000 establecimientos hosteleros los analizados en esta edición del barómetro, que abarca seis comunidades autónomas: Cataluña, Islas Baleares, Comunidad Valenciana, Región de Murcia, Andalucía y Cantabria. El estudio confirma así la consolidación del compromiso ambiental del sector HORECA en las costas españolas, en donde casi 8 de cada 10 establecimientos de las zonas de costa con más concentración turística de nuestro país ya aplican medidas de sostenibilidad en la gestión de sus negocios.

En concreto, la correcta gestión de residuos se consolida como la palanca de sostenibilidad mejor gestionada por los establecimientos y alcanza un 85,3 % de implantación. Le siguen las medidas de eficiencia energética (81,3 %) y el uso responsable del agua (76,8 %).

Por tipología de establecimiento, los hoteles encabezan la implantación y aplicación de medidas de sostenibilidad con un 85,5 %, seguidos por restaurantes (80,2 %), locales de ocio (77 %) y cafeterías (73,3 %).

Metodología del III Barómetro sobre la sostenibilidad hostelera

El estudio se ha realizado entre el 5 de mayo y el 11 de julio de 2025, con encuestas presenciales a más de 13.975 establecimientos de hostelería en las seis comunidades costeras analizadas: Andalucía, Cataluña, Comunidad Valenciana, Islas Baleares, Región de Murcia y Cantabria.

Distribución territorial:

Andalucía: 26,9 % (3.760 locales)

Cataluña: 17,6 % (2.456 locales)

Comunidad Valenciana: 24,5 % (3.423 locales)

Islas Baleares: 19,7 % (2.758 locales)

Región de Murcia: 5 % (703 locales)

Cantabria: 6,3 % (875 locales)

Distribución por tipo de establecimiento: