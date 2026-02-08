Comer mejor cuando tenemos poco tiempo, así es la 'cesta equilibrada' que propone Mercadona

La lista de la compra se debe ajustar a las circunstancias del consumidor, y no al revés.

Menos horas para cocinar, más conciencia sobre lo que comemos y una cesta de la compra que se transforma para adaptarse a la vida real

Alimentarnos de forma equilibrada ya no pasa solo por saber qué es saludable; se trata, más bien, de cómo encajar esa alimentación en el día a día. Jornadas largas, agendas apretadas y nuevas formas de consumo han cambiado la relación con la cocina: ya no comemos igual que antes, pero cada vez existe un mayor interés por cuidarnos. En este contexto, Mercadona desarrolla el concepto de “Tu Cesta Equilibrada”, una estrategia que busca facilitar elecciones más prácticas sin renunciar a los alimentos de siempre.

Desde la compañía explican que el punto de partida es un consumidor cada vez más concienciado y al que le gusta estar bien informado. “Nuestro objetivo es facilitar una alimentación equilibrada, para que cada persona encuentre opciones prácticas y saludables que cubran sus necesidades nutricionales”, señala Mavi Alba, directora de Análisis de Mercado de la compañía, que asegura que "el cliente está cada vez más concienciado sobre su alimentación".

Una cesta flexible

La idea de cesta equilibrada no responde a una dieta cerrada ni a un patrón rígido, sino a una lista de la compra que se ajusta a las circunstancias del consumidor, y no al revés, con un surtido amplio y diverso que permite adaptarse a distintos estilos de vida, ritmos y formas de cocinar. La calidad, subrayan desde Mercadona, es el eje común: productos que estén buenos en sabor, olor y textura, y que además sean saludables y sostenibles.

“La decisión final siempre la toma el jefe —así es como llaman a los clientes—: qué come, cómo lo come y en qué cantidad. Una elección que, junto con la actividad física, es la que determina si una alimentación resulta adecuada para cada organismo", asegura Alba.

Los productos por porciones, un ejemplo de cómo en Mercadona se adaptan a las tendencias de consumo de los clientes.

Bajo esta premisa, la propuesta no pasa por imponer reglas, ni modelos únicos, sino por ofrecer herramientas para decidir mejor. Desde un surtido pensado para diferentes momentos de consumo hasta una información nutricional más clara que permita entender qué hay detrás de cada producto. Un acompañamiento ideado para un consumidor que quiere cuidarse, pero que necesita soluciones realistas y adaptadas a su rutina.

Cuando la información se entiende, se decide mejor

Para que esa decisión sea consciente, la información es clave. Por eso, Mercadona ha reforzado su apuesta por un etiquetado nutricional más claro y accesible, con cambios visibles en miles de productos.

El nuevo diseño mejora la legibilidad aumentando el tamaño de la letra, ajustando los colores de fondo y unificando la tabla nutricional en todo el surtido. Además, en los productos que se consumen por porciones, se ha incorporado una columna específica con los valores nutricionales por porción.

Mercadona ha cambiado el etiquetado en alrededor de 4.000 productos y continuará haciéndolo.

“Con el nuevo etiquetado estaremos ayudando a los clientes a saber qué están comiendo para que puedan elegir conscientemente”, apunta la directora de Análisis de Mercado de Mercadona. Hasta ahora, alrededor de 4.000 envases ya han sido actualizados, y el proceso continuará durante 2026. Una medida que busca la transparencia y simplificar un gesto cada vez más cotidiano.

"Mejoramos el etiquetado aumentando el tamaño de la letra y modificando los colores de fondo para facilitar la legibilidad, estandarizando la imagen de la tabla nutricional y que sea común para todos los productos".

Cocinar menos, comer igual de bien

La falta de tiempo es uno de los grandes condicionantes de la alimentación actual. La respuesta pasa, en muchos casos, por productos que ahorran pasos en la cocina sin comprometer la calidad nutricional. “El objetivo es acercar los alimentos a la boca del cliente”, explica Alba, sin que eso implique renunciar a una alimentación equilibrada.

Formatos más prácticos listos para consumir, como las nueces peladas, la piña en rodajas, el queso ya cortado o el gazpacho; otros productos sencillos de cocinar, como las verduras salteadas o las bolsitas de arroz congelado; y también platos preparados que simplifican el día a día, forman parte de esta manera de entender la compra.

En el área de congelados de Mercadona hay múltiples opciones para cocinar en poco tiempo pero de forma saludable.

En la cesta equilibrada también ganan protagonismo los alimentos pensados para métodos de cocinado más rápidos y saludables, como la freidora de aire, el microondas o el horno.

Una cesta pensada para la vida real

Más allá del producto, Mercadona refuerza este enfoque desde la educación alimentaria. A través de su web y redes sociales, comparte recetas sencillas, consejos prácticos y contenidos divulgativos, además de colaborar con asociaciones de consumidores y profesionales de la salud.

"En Mercadona formamos en alimentación a través de nuestra página web y RRSS con trucos, consejos y recetas fáciles y equilibradas, a la vez que colaboramos con asociaciones de consumidores, nutricionistas, médicos y especialistas. De esta manera, ofrecemos recursos que les permitan llevar una alimentación equilibrada y responsable", comenta Alba, que define así esta forma de acompañar a un consumidor que quiere cuidarse, pero que necesita soluciones realistas.

Esta estrategia refleja una transformación en la manera de comprar y comer, en la que tenemos menos tiempo, más información y queremos tomar decisiones más conscientes. La cesta equilibrada que propone Mercadona muestra que comer bien puede ser práctico, accesible y compatible con la vida cotidiana. Porque la salud y el bienestar no están en complicarse, sino en encontrar soluciones que acompañen cada día y hagan más sencillo cuidarse sin esfuerzo.