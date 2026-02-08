Huelva se reafirma como la capital del hidrógeno verde en Europa

Es el momento de la ejecución real y 2026 es el año decisivo para que el hidrógeno verde deje ser una promesa e inicie el camino para transformarse en toda una realidad. Esta es a grandes rasgos la conclusión unánime del III Congreso Nacional del Hidrógeno Verde, que reunió del 4 al 6 de febrero pasados a más de 1.400 profesionales y 450 empresas del sector en Huelva.

De esta forma, los participantes coincidieron en que se ha entrado en una fase de madurez, para dejar atrás la etapa del entusiasmos y proyectos. Hay que actuar. Ya no se habla de visión ni de potencial, sino de certidumbre regulatoria, planificación eléctrica, demanda asegurada y marcos estables que permitan transformar inversiones anunciadas en infraestructuras, actividad económica y empleo. En definitiva, el debate ya no gira en torno a si el hidrógeno verde es viable, sino a cómo convertir los proyectos en infraestructuras, inversiones productivas y empleo.

Y en ese escenario, Huelva emerge como uno de los territorios mejor posicionados del sur de Europa. La alcaldesa de la capital, Pilar Miranda, defendió el liderazgo onubense con datos: más del 50% de la nueva inversión en industria verde de Andalucía se concentra en la provincia. Un liderazgo que atribuyó a una estrategia clara de facilitación institucional. “Nuestro plus es agilizar. Aquí ponemos alfombra roja a los proyectos”, aseguró.

“La transición energética se impulsa con políticas activas y agilidad administrativa”

Asimismo, destacó los activos del territorio -puerto, suelo industrial, transformación de suelo rústico, tejido industrial y experiencia acumulada- y reafirmó el objetivo de consolidar a Huelva como polo energético verde europeo. En esa línea situó la Alianza Greener del Sur de Europa y el impulso del clúster transfronterizo con Portugal.

En este mismo sentido, se manifestó el presidente del Puerto de Huelva, Alberto Santana, quien puso el énfasis en que la relación de la zona con el hidrógeno no es nueva. “En Huelva se trabaja con hidrógeno desde los años 60”, apuntó para destacar que hoy un tercio del que se consume en España se hace en Huelva y señaló al arranque del Valle Andaluz del Hidrógeno como el punto de inflexión definitivo. Asimismo, lanzó esa idea compartida y repetida por el sector: “Llevamos años hablando de proyectos, ahora hay que hablar de realidades”.

La alcaldesa de Huelva, Pilar Miranda, interviniendo en este evento.

Un mensaje que también defendió y sintetizó a la perfección la alcaldesa: “Ha llegado el momento de pasar del pen drive al ladrillo”, dijo. Una frase que resume ese sentir de empresas, administraciones e industria: la oportunidad está abierta, pero solo se materializará si la planificación eléctrica, la regulación y la cooperación público-privada avanzan al mismo ritmo.

La dimensión internacional también fue protagonista. Asia y Latinoamérica dejaron de ser una referencia lejana para convertirse en socios estratégicos. Representantes de China, Japón, Perú y Costa Rica hablaron de la necesidad de cooperación industrial y de foros que conecten mercados, tecnología e inversión.

“Huelva ha decidido liderar procesos y ser parte activa de la solución”

Una fructífera segunda jornada abordó los factores que hoy condicionan ese despliegue real del hidrógeno verde que el sector defiende. Se mencionó la necesidad de un marco normativo claro, homogéneo y técnicamente fundamentado, que evite interpretaciones dispares y aporte seguridad jurídica a promotores, ingenierías, operadores y aseguradoras. Y se plantearon asuntos como la seguridad industrial, nueva normativa, permisos, financiación, electrificación y redes.

En ese último punto, la red eléctrica volvió a aparecer como el principal cuello de botella, una limitación estructural que condiciona el ritmo de desarrollo del hidrógeno verde, se señaló. A la vez que el congreso puso especial atención al ámbito marítimo-portuario. De tal manera que los puertos fueron identificados como nodos energéticos clave, además de logísticos, tanto para la producción como para el uso de derivados del hidrógeno.

Por otro lado, los casos de proyectos ya en marcha en España permitieron compartir aprendizajes, poniendo el foco en los frenos que aparecen al pasar del diseño a la ejecución: plazos administrativos, financiación, aseguramiento, disponibilidad de talento técnico y coordinación entre oferta y demanda.

En definitiva, las dos jornadas del III Congreso Nacional de Hidrógeno Verde dibujaron con exactitud la situación actual del sector y las medidas a adoptar para que este avance y situaron a Huelva como punto de encuentro estratégico para que el hidrógeno renovable sea una realidad industrial y económica.

Y es que, como muy bien apuntó la alcaldesa en el acto de clausura: “Huelva ya no es solo el escenario donde se habla del futuro energético, es el lugar donde ese futuro se hace realidad”.

Para añadir, posteriormente, que “reúne condiciones únicas para liderar esta transformación. Contamos con una sólida base industrial, con uno de los puertos más importantes y con mayor capacidad de crecimiento de España, con experiencia en el manejo del hidrógeno, con recursos naturales estratégicos y con una posición geográfica privilegiada como puerta atlántica hacia Europa, América y África. Pero hay un factor aún más decisivo: una clara voluntad de liderazgo institucional y de cooperación”. No obstante, manifestó que son necesarias infraestructuras. “No podemos seguir sin garantizar la energía que las inversiones necesitan, la presa de Alcolea por terminar o aislados del resto de España por tren o sin aeropuerto” dijo.

“En esta fase la coordinación y la ejecución serán determinantes”

Además, Pilar Miranda declaró que “desde el Ayuntamiento de Huelva creemos firmemente que la transición energética no se impulsa solo con discursos, sino con políticas activas, con agilidad administrativa y con acompañamiento real a quienes quieren invertir y crear empleo. Por eso trabajamos como un verdadero compañero de viaje para las empresas, facilitando proyectos, eliminando obstáculos y generando un clima de confianza”. Y finalizó su alocución con una reflexión: “La transición energética es uno de los mayores retos de nuestro tiempo, pero también una de las mayores oportunidades de transformación económica y social. Huelva ha decidido no quedarse al margen. Ha decidido asumir responsabilidades, liderar procesos y ser parte activa de la solución”.

Por su parte, la tercera teniente de alcalde y concejal de Servicios Sociales, Familia, Empleo, Vivienda, Desarrollo Económico y Fondos Europeos en el Ayuntamiento de Huelva, Adela de Mora, quiso destacar la madurez de los proyectos presentados en esta tercera edición del congreso. Así, declaró que “hemos podido constatar, comprobar y confirmar cómo proyectos vinculados a la descarbonización industrial y el hidrógeno verde con los que llevamos años trabajando ya en 2026 van a ser una realidad, van a contribuir a una generación de empleo importante y a inversiones realmente determinantes para nuestra economía local”.

En otro orden de cosas, Teresa Rasero, presidenta del Comité de Honor del III Congreso Nacional de Hidrógeno Verde, puso en valor que en esta edición, en la que “nos abrimos mucho más al resto del mundo y a aprender de lo que ya está ocurriendo en otras geografías”.

José Luis García-Palacios Álvarez, presidente de la FOE, reivindicó el papel del Congreso como punto de encuentro para impulsar alianzas y reforzar la cooperación entre instituciones, empresas, universidad y agentes sociales. En su intervención, reconoció el apoyo de las administraciones que “se posicionaron desde el primer momento” y subrayó que la estrecha relación público-privada, con “firme determinación de alcanzar el bien común”, es la vía que permite avanzar. “No hay otra forma ni creíble ni factible”, afirmó.

Por su parte, David Toscano, presidente de la Diputación Provincial de Huelva, enmarcó el momento del sector en una “fase completamente distinta”, en la que “la coordinación y la ejecución serán determinantes”.

Finalmente, Jorge Paradela, consejero de Industria, Energía y Minas de la Junta de Andalucía, calificó esta edición como “el Congreso de la consolidación”, defendiendo la necesidad de “pragmatismo” en este 2026 para cerrar la brecha entre objetivos y decisiones finales de inversión.