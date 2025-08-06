Pedí una alfombra por internet… y así fue mi experiencia

Buscar online: muchas opciones (quizá demasiadas)

Empecé a mirar por internet y enseguida me di cuenta de que hay muchísimas tiendas online que venden alfombras. Desde opciones carísimas hasta otras tan baratas que dan un poco de desconfianza. Lo bueno es que puedes filtrar fácilmente por tamaño, color, material… mucho más cómodo que andar por pasillos llenos de muestras.

Después de ver varias webs, llegué a la página de Tapeso. Para ser honesta, no la conocía, pero me dio buena impresión: bien organizada, con muchas fotos, descripciones claras y, lo más importante, una variedad enorme.

Elegir el tamaño: más complicado de lo que parece

Tenía claro que quería una alfombra redonda, pero no sabía muy bien qué medida encajaría mejor en mi salón. Por suerte, en la página había consejos e imágenes de ejemplo. Terminé midiendo el espacio con una cinta métrica y marcando en el suelo con cinta adhesiva los diámetros de 200 y 250 cm.

Al final opté por la de 250 cm, que resultó perfecta. Cubre justo lo necesario sin "comerse" visualmente el espacio.

Consejo: si dudas entre dos tamaños y tienes espacio suficiente, elige el más grande.

Pedido y entrega

El proceso de compra fue sencillo. Me llegó la confirmación por correo al momento, y en cuanto el pedido salió del almacén, recibí un seguimiento con toda la información. La alfombra llegó en tres días, bien enrollada y embalada. Sin olores raros ni sorpresas desagradables.

Primeras impresiones (y cómo encajó en casa)

Elegí el color basándome en las fotos de otros clientes, y por suerte acerté. Tiene ese tono natural que estaba buscando: algo entre beige y arena, que combina con todo.

Otros detalles que me gustaron:

Tiene buena consistencia, se nota resistente pero no es rígida.

Se asentó bien en el suelo y no se levantan los bordes.

Al principio tenía unas marcas del enrollado, pero desaparecieron en pocos días.

Mi gato le ha dado el visto bueno, y eso ya es decir mucho. ?

¿Y si no aciertas con el color o el tamaño?

Comprar una alfombra online tiene su riesgo, claro. Puede que no encaje con tu estilo, o que el color no sea como esperabas. Por eso me pareció muy útil saber que en Tapeso puedes cambiarla gratis dentro de los primeros 30 días. Solo tienes que pedir la devolución y elegir otra. Eso da bastante tranquilidad a la hora de decidir.

Conclusión

Me alegro de haberme lanzado a comprar online. Esta alfombra redonda de 250 cm ha quedado perfecta y ha cambiado por completo la atmósfera del salón. La web es clara, el catálogo muy amplio y el proceso de devolución sencillo si lo necesitas.

