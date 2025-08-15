Sevilla vive un fin de semana histórico con I Love Reggaeton y Love the 90’s en el Estadio de La Cartuja

Sevilla se prepara para convertirse, una vez más, en el epicentro musical de España con la llegada de dos de los festivales más icónicos del país. Durante el primer fin de semana de septiembre, el Estadio de La Cartuja acogerá, de forma consecutiva, I Love Reggaeton Sevilla durante el viernes 5 de septiembre y Love The 90’s Sevilla el sábado 6 de septiembre.

Dos citas imprescindibles para los amantes de la música que marcarán un antes y un después en la agenda cultural de la capital hispalense, con una propuesta que abarca tres décadas de historia musical: los 90, los 2000 y la era dorada del reguetón y el electrolatino. Ambos eventos están producidos por Sharemusic!, promotora con más de 30 años de trayectoria que ha conseguido crear experiencias inmersivas donde la música, la tecnología y la puesta en escena se unen para transportar al público a los momentos más inolvidables de su vida.

La capital andaluza recibirá, por tercer año consecutivo, al festival que ha revolucionado la forma de revivir los orígenes del reguetón: I Love Reggaeton. El Estadio de La Cartuja se transformará el viernes 5 de septiembre en el punto de encuentro entre la generación que vivió el nacimiento del reguetón y la generación millennial que creció con sus primeros grandes éxitos. La gran novedad de esta edición 2025 es la incorporación del Escenario Nostalgia Millennial, que se suma a los dos escenarios ya tradicionales, el Escenario Repsol y el Escenario Fun Festival. El Escenario Repsol será el centro del reguetón, con los grandes exponentes internacionales y nacionales; el Escenario Nostalgia Millennial estará dedicado a artistas icónicos de la música de los 2000 que marcaron una época con sus hits pop, dance y latinos; y el Escenario Fun Festival ofrecerá mezclas y sesiones para bailar sin descanso con los mejores “mixes” de nuestras vidas.

I Love Reggaeton Sevilla

El cartel de I Love Reggaeton Sevilla 2025 reúne a más de 15 artistas de reconocimiento internacional. El cabeza de cartel será Juan Magán, leyenda viva de la música latina y el electrolatino. Junto a él se subirán al escenario Reykon, Fuego, Big Yamo, Carlitos Rossy, La Nueva Escuela, Lorna, Danny Romero, Nova, Jose De Rico, XRIZ, Miguel Sáez, K-Narias y las sesiones de Dame Más Gasolina Dj’s. El Escenario Nostalgia Millennial hará vibrar al público con actuaciones de Fran Perea, David Civera, Nolasco, Henry Méndez, Raúl, Las Ketchup, Eva Martí y Marian Dacal, Natalia y Maka, Sara de Las Chuches, María Isabel, La Madre del Topo, Roser, Gusanito, Erpeche, Jumper Brothers y Dj Teto.

Además, el evento contará con una nueva zona gastronómica para disfrutar de la experiencia completa, y un show audiovisual 100% sincronizado, con efectos especiales de última generación que rivalizan con las grandes giras internacionales. Felipe Menéndez, Director General de Sharemusic!, lo resume así: “El éxito de I Love Reggaeton radica en combinar a los artistas fundadores del género con una puesta en escena que emociona. Llevamos al público a un viaje donde los sonidos, las luces y las imágenes se sincronizan a la perfección para revivir los mejores años del reguetón y el electrolatino”.

Entradas a la venta en: https://lovereggaetonsevilla.sharemusic.es/

Un día después, el sábado 6 de septiembre, Sevilla volverá a viajar en el tiempo, esta vez a la década de los noventa, con el regreso de Love The 90’s en su formato festival. El único festival del mundo dedicado a revivir el espíritu y los sonidos de toda la generación de los 90 reunirá en La Cartuja a miles de personas dispuestas a corear, bailar y emocionarse con los himnos que marcaron una época. Love The 90’s Sevilla contará con tres escenarios diferenciados: Dance, Pop – Rock e I Love Breakbeat. El primero ofrecerá la mejor música electrónica y eurodance que llenó las pistas en los 90, el segundo reunirá los temas pop y rock que marcaron la década y el tercero estará dedicado al breakbeat, un estilo con un papel central en Andalucía durante esos años.

Love The 90’s Sevilla

En el Escenario Dance se darán cita Gala, Dr. Alban, Dj Sash!, La Bouche, Sonique, Robin S, Whigfield, Ice Mc, The Outhere Brothers, Chimo Bayo, 2 Fabiola, Jumper Bros, Sandy Chambers From Netzwerk, Ramirez, Ku Minerva y Dj Sylvan, presentado por Fernandisco. En el Escenario Pop – Rock actuarán Marta Sánchez, Jenny de Ace Of Base, Celtas Cortos, Rafa de La Unión, Jaime Urrutia de Gabinete Caligari, Camela, OBK, Álex de la Nuez y Dj Teto. El Escenario I Love Breakbeat contará con Sonique, Baby D, Infekto de Bomfunk Mc’s, Acen, Stanton Warriors, Mark Xtc aka Mix Factory, Faydz, Anuschka, Dj Karpin, Jan B, Dj Man, Ricardo Del Toro, Dj Mike y Jorge Díaz. Entradas a la venta en: https://lovethe90ssevilla.sharemusic.es

Un regalo para la ciudad de Sevilla y para el público de toda España que viaja para vivirlo. Dos días seguidos de pura música, nostalgia y celebración, con un cartel que no tiene comparación en Europa.