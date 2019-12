Son muchos los instantes y momentos de intensa emoción y singular significación músico-cinematográfica que nos han regalado en estas once películas, muchas las transiciones brillantes y los enlaces insospechados; muchos los secretos de los personajes revelados por la música , los tiempos estrechados o dilatados, los espacios y lugares distantes comunicados; muchas las voces interiores visibilizadas; muchos los recuerdos evocados , los rostros, gestos, miradas, luces, sombras, figuras y colores esculpidos con detalle en el pentagrama, nota a nota, motivo a motivo, melodía a melodía, instrumento a instrumento. Estos once discos los rememoran y los dan a ver una vez más en la escucha.

El propio Iglesias señala algunos rasgos estilísticos de esta colaboración en sus poéticas notas incluidas en el libreto de la caja: "Una alineación de la fantasía con la realidad , de la facilidad con el obstáculo, de lo fugaz con lo detenido [...], un estremecimiento , un arrebato [...], una restricción del uso del azúcar, una vibración especial que conecta lo no-real con lo real, tender en la música a una línea clara , a la no predictibilidad...". Y Almodóvar no duda en afirmar que la música de Iglesias "se ajusta con mi propio latido cuando ruedo cada película, él nunca ha intentado ilustrar lo evidente sino fundirse con mi intimidad como una segunda piel ".

Las canciones 'almodovarianas': Chavela, Caetano, Ismael, Mina

Además de los scores originales de Iglesias, estos 11 discos incluyen también las canciones utilizadas por Almodóvar en sus películas, igualmente esenciales para delimitar el tono, dar voz a las emociones o diálogos callados y, de paso, homenajear a los artistas y cantantes más queridos por el director manchego: de la gran Chavela Vargas (En el último trago, Si no te vas) a Caetano Veloso (cuyas versiones de Tonada de la luna llena y Cucurrucucú Paloma suenan en La flor de mi secreto y Hable con ella), de los Volver y A Ciegas aflamencados de Estrella Morente y Miguel Poveda al Come Sinfonía de Pino Donaggio interpretado por Mina que preside e irradia toda la banda sonora de Dolor y gloria, sin olvidar el hermoso tema Tajabone de Ismael Lö que nos adentra en Barcelona en Todo sobre mi madre. Pero no sólo canciones populares latinoamericanas, africanas o italianas, también temas pop, de baile o electrónicos como Werewolf, de Cat Power, que suena en Los abrazos rotos, o el popular himno disco I'm so excited de The Pointers Sisters que baila la tripulación de Los amantes pasajeros.