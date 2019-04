Pedro Almodóvar, Terrence Malick, Jim Jarmusch o Ken Loach son algunos de los pesos pesados que competirán en la 72 edición del Festival de Cannes, según la programación oficial desvelada este jueves en París por su delegado general, Thierry Frémaux, y tal como había adelantado unos días antes la revista Variety.

Una edición en la que 19 películas competirán por la Palma de Oro y en la que Dolor y gloria será la sexta oportunidad para Almodóvar de hacerse con el premio principal del festival, una Palma de Oro que hasta ahora se le ha escapado.

La película de Almodóvar tendrá una fuerte competencia en títulos como el drama histórico A Hidden Life, situado en la Segunda Guerra Mundial, de Terrence Malick, que marcará el regreso del director estadounidense ocho años después de haber logrado la Palma de Oro con El árbol de la vida.

El trofeo tampoco se le resistió al británico Ken Loach en 2006 con El viento que agita la cebada y en 2016 con Yo, Daniel Blake. Ahora competirá con Sorry, we missed you, la historia de una familia tratando de combatir las deudas que le asedian desde la crisis financiera de 2008. El año que Almodóvar estuvo más cerca de la Palma de Oro con Volver fue precisamente Loach quien se hizo con el premio por El viento que agita la cebada.

Entre los francófonos, otros clásicos del festival. Los hermanos belgas Jean-Pierre y Luc Dardenne buscarán su tercera Palma –tras las de Rosetta (1999) y El niño (2005)– con otro título social y de actualidad, Le jeune Ahmed, sobre la radicalización islamista de un joven en la actual Europa. También en este tono se mueve Les Misérables, del maliense Ladj Ly, que pone el foco en la violencia policial y marginación de los jóvenes en la periferia parisina. Además, el canadiense Xavier Dolan, uno de los jóvenes cineastas preferidos por Cannes, participará con una película que dirige y protagoniza, Matthias et Maxime.

Entre otros, el brasileño Kleber Mendonça Filho, autor de Aquarius, concursará con Bacurau, centrada en los oscuros secretos de un grupo de vecinos.

A Jarmusch le tocará abrir la competición con The Dead Don’t Die, una película de zombies, en un festival en el que la presencia de directoras sigue siendo discreta aunque va in crescendo, con cuatro mujeres en la competición oficial: las francesas Mati Diop (Atlantique), Justine Triet, (Sibyl), y Céline Sciamma, (Portrait de la jeune fille en feu), y la austríaca Jessica Hausner (Little Joe).

La presencia española se limita a Almodóvar en la competición principal y a Oliver Laxe (O que arde, sobre los incendios en Galicia) y Albert Serra (Liberté, sobre la aristocracia en los años de la Revolución Francesa) en la sección Una cierta mirada.

Además el mexicano Alfonso Cuarón asistirá como presentador de la proyección de una restaurada El resplandor, el clásico de Stanley Kubrick protagonizado por Jack Nicholson, y su amigo y compatriota Alejandro González Iñárritu presidirá el jurado de la competición oficial.

Fuera de competición habrá hueco para estrellas ajenas al cine, como Elton John, que acudirá a la ciudad mediterránea para la presentación de una película en su honor, Rocketman, en la que Taron Egerton (Kingsman) interpreta al famoso músico.

Asimismo, los organizadores del festival no aclararon si el futbolista argentino Diego Maradona presenciará el documental que lleva su nombre, realizado por el británico Asif Kapadia.