Ben Affleck no será Batman

El actor Ben Affleck no protagonizará finalmente la nueva cinta de Batman, que dirigirá Matt Reeves, después de varios años de especulaciones e incertidumbre sobre si estaría o no al frente de esta película.

El medio especializado Deadline informa que Affleck no encabezará el reparto, ya que esta película, que se titulará The Batman y que se estrenará el 25 de junio de 2021, se centrará en un Bruce Wayne más joven que el de las entregas anteriores.

El intérprete estadounidense confirmó esta noticia en su cuenta oficial de Twitter. "Emocionado por The Batman en el verano de 2021 y por ver la visión de Matt Reeves hacerse realidad", escribió en esta red social.

Excited for #TheBatman in Summer 2021 and to see @MattReevesLA vision come to life. https://t.co/GNgyJroMIO