La familia de Halyna Hutchins no culpa a Alec Baldwin del accidente que le costó la vida

"Es responsabilidad de las personas que manejan las armas". Es lo que opina el padre de Halyna Hutchins, la directora de fotografía que falleció de un disparo accidental durante el rodaje de la película Rust.

Anatoly Androsovych, padre de la fallecida, ha eximido de responsabilidad a quien empuñó el arma que acabó con la vida de su hija, el actor y en este caso también productor Alec Baldwin.

En declaraciones a The Sun, Androsovych ha admitido que no pueden creer que su hija esté muerta. "Su madre va a perder la cabeza del dolor y el pequeño [el hijo de la directora de fotografía] está gravemente afectado, perdido sin su madre", ha dicho el padre de la fallecida, que aunque apunta que las acciones judiciales del caso las llevará Matt, el viudo de Hutchins, ellos no culpan a Baldwin.

La hermana de la víctima, Svetlana Androsovych, exige que se depuren responsabilidades. "¿Cómo permitió esta negligencia un grupo de profesionales así? Es una coincidencia totalmente absurda. No sé adónde conducirá la investigación, pero hay muchas conjeturas. Sólo Dios sabe lo que pasó".

Encuentro con la familia

Tras el suceso, ocurrido el pasado jueves, el actor está como es lógico devastado, "absolutamente inconsolable durante horas" tras disparar con un arma de fuego que debía ser de fogueo.

Se ha apartado de la vida pública y está cancelando sus proyectos, aunque el pasado sábado quiso reunirse con el viudo y el hijo de nueve años de Hutchins, con los que, según recoge la prensa anglosajona, mantuvo un emotivo encuentro y un no menos sentido abrazo.

Más detalles del suceso

Mientras pasan los días van trascendiendo nuevos detalles del fatal accidente. Baldwin practicaba a desenfundar el arma apuntando a la cámara durante los ensayos cuando se disparó: mató a la directora de fotografía de un disparo en el pecho y además hirió en el estómago al director de la película, Joel Souza, dado de alta poco después.

En una declaración jurada de un testigo se asegura que a Baldwin le entregaron una pistola y le dijeron que estaba descargada.