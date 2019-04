La ficha *** 'Gloria Bell'. Drama romántico, EEUU, 2018, 102 min. Dirección: Sebastián Lelio. Guion: Sebastián Lelio, Alice Johnson Boher. Fotografía: Natasha Braier. Intérpretes: Julianne Moore, John Turturro, Michael Cera, Jeanne Tripplehorn, Holland Taylor, Brad Garrett, Caren Pistorius, Sean Astin, Cassi Thomson.

El éxito de su primer largometraje -La sagrada familia- en el festival de San Sebastián de 2005 lanzó la carrera internacional del chileno Sebastián Lelio. Las posteriores Navidad (2009) y El año del tigre (2011) confirmaron su talento y Gloria (2013) fue su reválida internacional. Tras ella vino su primera incursión fuera de Chile (Desobediencia) y tras el regreso a su país la oscarizada Una mujer fantástica, ambas de 2017, que le abrió de par en par las puertas de Hollywood.

Por decaído, desregulado, caótico o irregular que sea el Hollywood del siglo XXI sigue siendo Hollywood y los latinos siguen siendo tan fieles a su llamada como cuando era grande. La diferencia es que antes los llamados eran actores y actrices y ahora son directores. Sin hacer de menos la interpretación, es una diferencia importante. Así que Lelio, Oscar en mano, se va a Hollywood a hacer eso que tanto se le critica al actual cine americano, tan falto de ideas: un remake de un éxito europeo o latino. Y escoge lo que tiene más a mano, su propia película Gloria.

¿Tiene sentido que el mismo director vuelva a rodar una película dirigida por él hace solo seis años? Creativamente no, aunque su resultado sea bueno. Sobre todo porque, salvo los intérpretes, es muy fiel a la anterior. Comercialmente sí tiene sentido porque, por mucho Oscar que ganen, las películas europeas y latinas tienen un recorrido corto en los grandes circuitos americanos que ahora se abren para esta nueva versión hablada en inglés e interpretada por la estrella Juliane Moore secundada por John Turturro.

Directores europeos o latinos que hagan en Hollywood remakes de sus propias películas rodadas en sus países de origen no recuerdo tantos. Hitchcock y El hombre que sabía demasiado o Haneke y Funny Games serían dos ejemplos distantes en tiempos y talentos de directores que rehicieron en Hollywood películas que antes habían rodado en Europa. El primero añadió elementos de los que la primera carecía y el resultado nunca le satisfizo (sí a mí y a muchos espectadores que tararearon Qué será, será). El segundo la copió plano a plano con raquítico resultado. Lelio se sitúa entre ambos. No incluye cambios sustanciales y se centra en la dirección de actores, logrando para Moore su mejor interpretación desde La ganadora y Las horas… ¡Y de eso hace 14 y 17 años! Es que el actual cine americano no da muchas oportunidades al talento dramático. Lelio sí se lo da y Moore se convierte en la única razón de ser artística (otra cosa son las razones comerciales) de esta buena película que no supera a la original ni queda por debajo de ella. Como tampoco la excelente interpretación de Juliane Moore supera a la de Paulina García, que interpretó a este personaje en la versión anterior, ni queda por debajo de ella. La historia de esta madura mujer solitaria que no se resigna a no vivir (aunque su sentido de lo que sea vivir es peculiar y un punto hortera) está igual de bien contada y combina con idéntico talento vitalidad y melancolía. Turturro da una buena réplica interpretando ese tipo tierno y patético que tan bien se le da.