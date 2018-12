'Men in Black International', vuelven los hombres de negro

Siete años después de su última aventura, regresan a las pantallas los Hombres de Negro, esos agentes secretos encargados de mantener a la Tierra a salvo de las amenazas que llegan del espacio. Will Smith y Tommy Lee Jones, protagonistas de las tres primeras entregas, ceden el testigo ahora a Chris Hemsworth y Tessa Thompson en Men in Black International, este spin-off del que Sony Pictures acaba de publicar el primer avance y en el que la acción se traslada al Reino Unido.

Hemsworth y Thompson, que ya habían coincidido en Thor: Ragnarok, son aquí dos agentes de la rama británica de la organización, que dirige el personaje al que interpreta Liam Neeson. En esta historia los Hombres de Negro no sólo deberán mantener a raya a alienígenas residentes y visitantes, sino también enfrentarse a un enemigo quizás más peligroso: un topo en su organización.

Además de Hemsworth, Thompson y Neeson, en Men in Black International intervienen Rebecca Ferguson y Emma Thompson (repitiendo el papel de Men in Black 3). La película dirigida por F. Gary Gray llegará a los cines estadounidenses en junio de 2019, aunque aún no hay fecha confirmada de estreno en España.