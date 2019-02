"Todo lo que ha ocurrido con 'Carmen y Lola' es un milagro"

La realizadora vasca Arantxa Echevarría ha colocado su ópera prima, Carmen y Lola, en una posición destacada en los Goya, donde su filme ha conseguido ocho nominaciones. La cineasta, candidata a mejor dirección novel y a mejor guión original, presentó este jueves en el Centro de Iniciativas Culturales de la Universidad de Sevilla (Cicus) esta historia de amor entre dos jóvenes gitanas que ha conmovido tanto a los espectadores como a la Academia.

"Ha sido una proeza, porque sin promoción y sin dinero es muy difícil que la gente se entere de la existencia de una película como ésta. El boca a boca, las redes, han ayudado a que se conozca", valora Echevarría, que considera "un milagro lo que ha ocurrido con este proyecto, desde el principio. Cuando nos seleccionaron en Cannes [donde participó en la Quincena de Realizadores], habíamos mandado un DVD, allí no conocíamos a nadie. Me llamaron para decirme que les gustaba la película y yo creí que era un amigo gastándome una broma y colgué [ríe]. Hasta que me di cuenta del prefijo de la llamada y comprendí que era cierto... Todo ha sido una mezcla de buena suerte y de que quizás hemos sabido llegar a la gente, emocionarla", señala la creadora.

Aunque las protagonistas de Carmen y Lola pertenecen a la comunidad gitana, donde según relata la película aún cuesta que una relación lésbica sea aceptada, Echevarría matiza que su interés radicaba en contar la convulsión del primer amor, el que experimentan las protagonistas (interpretadas por Zaira Romero y Rosy Rodríguez). "Es un tema muy universal, algo que recordamos todos aunque te fuera mal. Esa locura de que si alguien te mira te conviertes en la persona más feliz del mundo, y si no te mira te quieres morir...", expone la directora, que quería acercarse a este tema "desde el punto de vista de una mujer. Para mí, ese primer amor es una exploración, algo muy natural y bonito, diferente a como se trata en el cine, donde suele describirse como algo más sexual. Cuando yo tenía 15 años, el sexo era un desconocido, todo fue más platónico".

Echevarría celebra que haya otras dos directoras noveles nominadas (Andrea Jaurrieta y Celia Rico), pero "espero que podamos hacer nuestras segundas, terceras películas, y que en unos años haya tres mujeres nominadas a dirección, sin más. Lo de ahora es un paso en una carrera de fondo, habrá que ver si se da un cambio real".