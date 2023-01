Spielberg triunfa en los Globos de Oro de las nuevas oportunidades

Los Fabelman, la cinta autobiográfica de Steven Spielberg, que se llevó los galardones al mejor drama y al mejor director, y Almas en pena de Inisherin, la crónica irlandesa de una amistad rota de Martin McDonagh, que triunfó en los apartados de comedia y guión y vio distinguido también a su protagonista, Colin Farrell, triunfaron la madrugada del miércoles en los Globos de Oro, una ceremonia en la que la Asociación de la Prensa Extranjera de Hollywood (HFPA) procuró recobrar el prestigio perdido con numerosos guiños a la diversidad y que tuvo de nuevo, olvidadas ya polémicas recientes, a la industria del cine entregada a los premios.

Fue la noche de las nuevas oportunidades, y no sólo para los organizadores de la velada. Ke Huy Quan, mejor actor de reparto de cine por Todo a la vez en todas partes, el primer galardonado de la gala, recordó sus comienzos con Spielberg en Indiana Jones y el templo maldito (1984) y en Los Goonies (1985) y contó cómo cuando creció empezó a sospechar que el cine "no tenía nada más" que ofrecerle. Pero "más de treinta años después" de aquellos trabajos, "dos tipos [los directores Dan Kwan y Daniel Scheinert] pensaron en mí y me dieron la oportunidad de volver a intentarlo", celebró el intérprete de origen vietnamita.

Su compañera en el filme, Michelle Yeoh, fue elegida la mejor actriz de comedia y consiguió un merecido momento de gloria tras una carrera con títulos como Tigre y dragón, El mañana nunca muere o Crazy Rich Asians. La veterana señaló que había cumplido los 60 años el verano anterior y que a medida que había ido envejeciendo asumió que "se desvanecerían las oportunidades". Su personaje en Todo a la vez..., que definió como "una mujer que lucha por el amor", más allá de toda la parafernalia del multiverso, puede llevarla hasta el Oscar si se lo permite Cate Blanchett, elegida la mejor actriz de drama por su trabajo en Tár.

Otra profesional respetada en Hollywood y con décadas de carrera a sus espaldas, Angela Bassett, se hizo con su segundo Globo de Oro casi 30 años después del anterior, el que logró por Tina en 1994. Ahora se impone por Black Panther: Wakanda Forever, un triunfo meritorio ya que el universo Marvel no suele prodigarse en los premios interpretativos, y que se enfrentaba a una rival de peso: la Jamie Lee Curtis de Todo a la vez en todas partes.

No hubo demasiadas sorpresas en la entrega que presentó Jerrod Carmichael, que bromeó con el "dilema racial" de ser "la cara negra de una organización blanca" como la HFPA. Spielberg venía de ganar el Premio del Público en el Festival de Toronto, una suerte de antesala que pronostica los títulos que arrasarán en la temporada de premios, y ahora obtiene su tercer Globo [tras los de La lista de Schindler y Salvar al soldado Ryan] por el largometraje más personal de su filmografía. El cineasta explicó que había añadido detalles de su vida en películas como Encuentros en la tercera fase o E.T. el extraterrestre, pero que no había sido hasta su madurez, y gracias a la ayuda de su coguionista Tony Kushner, cuando había podido recrear su historia familiar. "Hay que ser muy valiente para contar cosas de uno mismo", comentó el realizador, que tras recibir el Globo al mejor drama de manos de Tarantino desveló que en sus inicios había sido asistente de John Cassavetes.

McDonagh, por su parte, confirmó en Venecia que su nuevo trabajo iba a correr una suerte similar a su anterior Tres anuncios en las afueras y que el dramaturgo angloirlandés es una de las voces más valoradas del momento. Vuelve a aliarse en este filme con Colin Farrell y Brendan Gleeson, un dúo al que ya había dirigido en Escondidos en Brujas (2008).

Uno de los ganadores más inesperados fue Austin Butler, reconocido como mejor actor de drama por su conversión en el rey del rock and roll para el Elvis de Baz Luhrmann. La suya era una de las interpretaciones más celebradas del año, pero en las quinielas el viento soplaba a favor de Brendan Fraser y la resurrección que ha protagonizado con The Whale.

Las apuestas tampoco daban como ganadora en el apartado de película en lengua no inglesa a la estupenda Argentina, 1985, de Santiago Mitre, quizás por la resonancia que habían tenido otras rivales, especialmente Close, de Lukas Dhont, y la india RRR, que sí materializó sus opciones en la categoría de mejor canción. Mitre dedicó el Globo a "la gente que ha luchado por tener una democracia" y Ricardo Darín, que también subió al escenario, añadió que después del Mundial de fútbol, esto era una nueva alegría para su país.

Mitre no fue el único director hispanoamericano que entró en el palmarés: el Pinocho del mexicano Guillermo del Toro ganó en película de animación, un género que, reivindicó el creador, "no es para niños" y puede abordar cuestiones profundas como las que trata su filme, "la vida, la pérdida, la pertenencia".

Eddie Murphy vio distinguida su trayectoria con el Premio Cecil B. De Mille, y tras más de cuatro décadas en activo ofreció con sorna unos consejos a "los soñadores, los artistas" que empezaban: "Pagad impuestos, ocupaos de vuestros negocios y no saquéis el nombre de la mujer de Will Smith de vuestras bocas", bromeó el intérprete de El príncipe de Zamunda o Superdetective en Hollywood. Ryan Murphy, reconocido con el Premio Carol Burnett por sus series y su aportación a la televisión, sí estuvo algo más comprometido, y tras elogiar el coraje de algunos actores que salieron del armario dedicó su galardón a "los invisibles, a los que nadie quería", y a los que el creador de producciones como Glee, American Horror Story o Feud convirtió en "héroes".