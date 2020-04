El Festival de Cine de Sevilla ha abierto el plazo de inscripción para entrar a formar parte del jurado que elegirá a la mejor película para público joven de los Premios de la Academia de Cine Europeo, los Young Audience Awards (YAA). Los jóvenes sevillanos tendrán la oportunidad de formar parte de este jurado junto a otros de 32 países europeos.

Todos los interesados pueden formalizar su inscripción rellenando el formulario disponible hasta el 16 de abril. Las plazas son limitadas, por lo que se elegirá a los participantes por orden de inscripción.

Una vez designado el jurado, y entre los días 23 y 25 de abril, cada uno de sus miembros visionará en casa las tres películas europeas finalistas a los Young Audience Awards: Mi hermano persigue dinosaurios, de Stefano Cipiani (Italia); My extraordinary summer with Tess, de Steven Wouterlood (Holanda, Alemania); y Rocca changes the world, de Katja Benrath (Alemania). Los tres son títulos inéditos en las salas comerciales españolas y han sido premiados en festivales internacionales de todo el mundo (Berlín, Chicago, Londres, Giffoni…).

Tras los visionados, se habilitará un aula virtual para participar en distintas actividades sobre cada título junto al equipo del Festival de Cine de Sevilla y en la mañana del domingo 26 de abril los miembros del jurado tomarán parte en una sesión de 30 minutos para debatir sobre cada una de las películas nominadas, y compartir experiencias e ideas. Posteriormente, cada uno de los participantes votará por la que, a su juicio, sea la mejor película europea para público joven.

En esta edición, debido al estado de alarma, todas las deliberaciones se realizarán a distancia

De los votos recibidos por parte del resto de jurados de toda Europa saldrá la película ganadora, cuyo título se dará a conocer durante una ceremonia que tendrá lugar en la ciudad alemana de Erfurt la misma tarde del día 26. Dicha ceremonia se podrá seguir en directo a través de la web de los YAA y del propio Festival de Sevilla. Todos los miembros del jurado recibirán un diploma de participación.

En esta edición, y según el comunicado remitido por el certamen que dirige José Luis Cienfuegos, debido al estado de alarma en toda Europa, toda esta actividad se celebrará online. Podrán participar jóvenes de 12 a 14 años "con mentes inquietas, ganas de compartir sus intereses y reflexiones con los demás, de conocer otras culturas y de practicar idiomas". "El interés por el cine y el mundo audiovisual, así como el tiempo y la disposición para ver las tres películas nominadas y realizar las actividades propuestas con el equipo del Festival de Sevilla son también condiciones deseables para formar parte del jurado", se detalla en la misiva.