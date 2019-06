La ficha ** 'Men In Black International'. Comedia fantástica, EEUU, 2019, 102 min. Dirección: F. Gary Gray. Guión: Arthur Marcum, Matt Holloway. Música: Chris Bacon, Danny Elfman. Fotografía: Stuart Dryburgh. Intérpretes: Chris Hemsworth, Tessa Thompson, Liam Neeson, Rebecca Ferguson, Emma Thompson, Kumail Nanjiani.

Hace la friolera de un cuarto de siglo, en el ya lejano 1997, Men in Black de Barry Sonnenfeld fue una muy agradable y divertida sorpresa que se prolongó en otras dos entregas. Siete años después de la tercera y última regresa a las pantallas con otros intérpretes (gran error de casting) y otro director (nuevo error) para estirar los éxitos anteriores. Los nuevos intérpretes y el nuevo director no lo logran. Los actores –que ya han sido pareja en Thor: Ragnarok– son Chris Hemsworth, cuya filmografía apenas contiene títulos sin efectos especiales, y Tessa Thompson, actriz de trayectoria irregular que podría dar más de sí si le ofrecieran mejores papeles; junto a ellos hay ex grandes como Liam Neeson y siempre grandes como Emma Thompson, que ya intervino en la tercera entrega de los MIB.

El guion de Art Marcum y Matt Holloway es penoso, pero poco podía esperarse de quienes han escrito los de Iron Man, Punisher 2: zona de guerra o Transformers: el último caballero. El texto acumula tópicos del actual cine de acción con multi escenarios que nos llevan por medio mundo como si mezclaran los Bond de Craig, los Bourne y sobre todo el ruido visual del cine tebeo, saquea lo que puede de la trilogía original y añade toques graciosos sin gracia.

La dirección de F. Gary Gray –autor del mal remake de The Italian Job, de esa revisión a la baja del Bronson justiciero llamada Un ciudadano ejemplar o de la octava entrega de Fast & Furious– es mecánica. Ninguna sorpresa, vista su filmografía. Entretiene sin aportar nada y está por debajo de la trilogía original, sobre todo de su primera entrega. Vista y olvidada. En cambio, se recuerdan las anteriores.