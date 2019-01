El refugio de la intimidad

Ficha

*** 'La tercera esposa'. Drama, Vietnam, 2018, 92 min. Dirección y guion: Ash Mayfair. Fotografía: Chananun Chotrungroj. Música: An Ton That. Intérpretes: Tran Nu Yên-Khê, Mai Thu Hường, Nguyễn Phương Trà My, Nhu Quynh Nguyen.