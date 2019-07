Ficha *** 'An Accidental Studio'. Documental, Reino Unido, 2019, 112 min. Dirección: Bill Jones, Kim Leggatt, Ben Tim­let. Música: John Greswell, Andy Mellon. Fotografía: Brendan McGinty. Con: George Harrison, Terry Gilliam, John Cleese, Michael Palin, Eric Idle, Richard E. Grant, Bob Hoskins, Helen Mirren, Michae Caine, Sean Connery.

Fundada por el Beatle George Harrison y el abogado Denis O’Brien en 1978, HandMade Films ha pasado a la historia como la productora independiente que revitalizó y dinamizó la depauperada industria del cine británico en la década de los ochenta, el foco del que salieron algunos memorables éxitos internacionales del cine de aquellos días (La vida Brian, Los héroes del tiempo) y también algunos títulos de culto y prestigio que figuran hoy en muchas listas de las mejores películas británicas de todos los tiempos como The long good Friday (1980), de John MacKenzie, Mona Lisa (1986), de Neil Jordan o la comedia excéntrica Withnail and I (1987), de Bruce Robinson.

Producido para el canal Sundance TV, este documental cuenta la historia de aquel pequeño gran estudio desde sus orígenes a su ocaso en 1990, cuando la eterna dialéctica entre arte y negocio, representada en cierta forma por el carácter y el talante de sus dos fundadores, la necesidad de crecimiento y expansión hacia Hollywood en paralelo a la pérdida de calidad de las películas, agotó una fórmula que, no obstante, volvió a poner el cine del Reino Unido en el mapa tras pasar por sus horas más oscuras.

Abundante material de archivo de aquellos días y aquella películas y entrevistas actuales con numerosos protagonistas, de los Monty Pythons a actores, guionistas y directores, con especial presencia de un Harrison al que siempre da gusto escuchar en su lúcida ponderación, An accidental studio no escapa de su formato convencional pero tiene la gran virtud de no regodearse en los éxitos del estudio para confesar también abiertamente todos los errores, descalabros y decisiones equivocadas que dieron al traste con el invento.

Siempre ameno, polifónico y cargado de buenas anécdotas, este documental no deja de ser un valioso material para la reconstrucción de la historia del cine y la cultura popular del siglo XX y puede incluso que sea un descubrimiento para los beatlemanianos que no conozcan las otras muchas e interesantes facetas de un gran tipo como Harrison.