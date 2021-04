Dónde ver las películas nominadas a los Oscars 2021

En años anteriores, hablando sobre todo de la vida anterior a la pandemia, probablemente no tendrías la oportunidad de ver todas las películas nominadas a los Oscars, ya sea porque todavía no están estrenadas o porque te las perdiste cuando se estrenaron y todavía no han llegado a ninguna plataforma. Lo cierto es que, la proliferación de plataformas de televisión y la mayoría de los cines cerrados por las medidas del Covid-19, que ha empujado a aumentar el consumo cinematográfico en nuestros hogares, han posibilitado que cada vez sea más sencillo poder ver estas películas y llegar a la gran cita cinematográfica con una opinión formada en la experiencia propia de la visualización.

A menudo los espectadores pierden el interés en galas de premios como los Oscars por una razón lógica: no han podido ver las películas que están nominadas. Eso sí, aunque las salas de cine aún siguen reclamando su sitio y erigiéndose en una opción, lo que no se puede negar es que, el que no haya visto las películas favoritas antes de la madrugada del domingo 25 al lunes 26 de abril es porque no ha querido. Te contamos dónde (y cuándo) puedes acceder las grandes favoritas de esta edición de los premios de Hollywood, desde la prometedora 'Nomadland' de Chloé Zhao hasta la cinta más nominada, 'Mank' de David Fincher.

'Nomadland'

Es la gran favorita de estos Oscars 2021 después de una temporada de premios impecable, que empezó con el León de Oro en el festival de Venecia y ha seguido con el Globo de Oro a Mejor Película y el reconocimiento de los grandes gremios de críticos estadounidenses. Lleva desde el 26 de marzo en las salas de cine y a partir del 30 de abril estará disponible en Disney+ (vía Star). Cuenta con seis nominaciones (Mejor Película, Mejor Dirección, Mejor Actriz Protagonista, Mejor Guion Adaptado, Mejor Fotografía y Mejor Montaje).

'Mank'

Es la película que más nominaciones ha conseguido este año, aunque, como sabemos, eso no le asegura necesariamente la gloria. Un total de diez (Mejor Película, Mejor Dirección, Mejor Actor Protagonista, Mejor Actriz de Reparto, Mejor Fotografía, Mejor Diseño de Vestuario, Mejor Maquillaje y Peluquería, Mejor Banda Sonora, Mejor Diseño de Producción y Mejor Sonido) y se puede ver en Netflix.

'El juicio a los 7 de Chicago'

Es, posiblemente, la gran apuesta de Netflix por encima de 'Mank'. Colecciona seis nominaciones (Mejor Película, Mejor Actor de Reparto, Mejor Guion Original, Mejor Fotografía, Mejor Montaje y Mejor Canción Original). Una película llena de estrellas (Sacha Baron Cohen, Eddie Redmayne, Joseph Gordon Levitt, Michael Keaton, Jeremy Strong, Mark Rylance...) y un mensaje político que aún resuena hoy día.

'Minari. Historia de mi familia'

El cineasta Lee Isaac Chung ha rebuscado en sus propias memorias de la infancia para componer esta aplaudida película. También opta a la estatuilla en seis categorías (Mejor Película, Mejor Dirección, Mejor Actor Protagonista, Mejor Actriz de Reparto, Mejor Guion Original y Mejor Banda Sonora), pero en este caso para verla es preciso acudir al cine, donde aparece en la cartelera desde el 12 de marzo.

'Una joven prometedora'

Una de las grandes sorpresas de la temporada, y también una de las películas más polémicas de entre las nominadas a los Oscars 2021. Con cinco nominaciones (Mejor Película, Mejor Dirección, Mejor Actriz Protagonista, Mejor Guion Original y Mejor Montaje) es una de las películas que más se están haciendo esperar, pues no se estrena hasta este lunes 19 de abril en las salas de cine. Fennell es la primera mujer de la historia de los premios en conseguir una nominación a Mejor Dirección por su primera película.

'Sound of metal'

Cuenta con seis nominaciones (Mejor Película, Mejor Actor Protagonista, Mejor Actor de Reparto, Mejor Guion Original, Mejor Montaje y Mejor Sonido), encontrándose en Amazon Prime Video. Ha sido una de las películas 'indie' más aplaudidas de la temporada gracias a su novedosa y refrescante propuesta, donde la imagen y el sonido acompañan completamente a las dificultades de su protagonista

'Judas and the Black Messiah'

Llegó de las últimas a la carrera, pero se ha ganado su puesto entre las principales nominadas, incluyendo la categoría de Mejor Película. Con seis nominaciones (Mejor Película, Mejor Actor de Reparto (doble), Mejor Guion Original, Mejor Fotografía y Mejor Canción Original), sólo está disponible en algunas plataformas digitales (iTunes, Rakuten Tv, Google, Amazon Prime Video, Vodafone, Orange, Sony y Microsoft) al precio de 12,99 euros.

'El padre'

El recién llegado Florian Zeller decidió adaptar al cine su propia obra de teatro, y el resultado es desgarrador, en parte, gracias a la increíble actuación de Anthony Hopkins. Aunque se estrenó en los cines el pasado 23 de diciembre, aún no hay fecha para verla en 'streaming'. Se presenta con seis nominaciones (Mejor Película, Mejor Actor Protagonista, Mejor Actriz de Reparto, Mejor Guion Adaptado, Mejor Montaje y Mejor Diseño de Producción). Habrá que esperar a su estreno en streaming.

'La madre del blues'

Es la tercera producción de Netflix con más nominaciones, cinco (Mejor Actor Protagonista, Mejor Actriz Protagonista, Mejor Diseño de Vestuario, Mejor Maquillaje y Peluquería y Mejor Diseño de Producción). Cuenta con la interpretación del fallecido Chadwick Boseman, que se ha unido a la lista de actores nominados póstumamente a los Oscars, y desde luego podría ganarlo.

'Noticias del gran mundo'

El western de la temporada viene firmado por Paul Greengrass, que cuenta la historia de un veterano de guerra, Jefferson Kyle Kidd (Tom Hanks). Nominada en cuatro categorías (Mejor Banda Sonora, Mejor Sonido, Mejor Fotografía y Mejor Diseño de Producción), se puede ver en Netflix.

'Una noche en Miami...'

Aspira al Oscar en tres categorías (Mejor Actor de Reparto, Mejor Guion Adaptado y Mejor Canción Original) y está disponible en Amazon Prime Video. La historia sigue a cuatro figuras capitales de la comunidad negra (el boxeador Cassius Clay, el líder activista Malcolm X, el cantante Sam Cooke y el deportista Jim Brown) en una noche en la que debaten sobre la política y el activismo en sus muchas formas.

'Soul'

Lo nuevo de Pixar, que se estrenó simultáneamente en salas de cine y en 'streaming' vía Disney+, acumula varias nominaciones en estos Oscars 2021, y es favorita para llevarse el de Mejor Película Animada. Cuentan con tres nominaciones (Mejor Película Animada, Mejor Banda Sonora y Mejor Sonido).

'Otra ronda'

Con dos nominaciones (Mejor Dirección y Mejor Película Internacional), es otra de las que más se han hecho esperar, pues no vio la luz hasta que los cines empezaron a ofrecerla el pasado 9 de abril.

'Collective'

Uno de los documentales más impactantes e imprescindibles de la temporada. Aspira a ganar en dos categorías (Mejor Documental y Mejor Película Internacional), pudiendo verse en HBO España.

'Borat, película film secuela'

Ganadora del Globo de Oro a Mejor Película de musical/comedia, esta secuela tardía de 'Borat' no ha dejado indiferente a nadie. Cuenta con dos nominaciones (Mejor Actriz de Reparto y Mejor Guion Adaptado) y se encuentra en Amazon Prime Video.

'El agente topo'

La única representación española de estos Oscars 2021 viene de la coproducción de este documental de Maite Alberdi. Compite por el Oscar en la categoría de Mejor Documental. Se estrenó en los cines el 18 de marzo.