Juliette Binoche: "Este premio no es para Juliette, es para el fuego que me habita pero no me pertenece"

La actriz francesa Juliette Binoche (París, 1964) ha recibido el Goya Internacional por su indiscutible trayectoria que comenzó hace 40 años. La intérprete ha expresado su agradecimiento a la cineasta Isabel Coixet, que le ha otorgado el premio. La actriz ha dado su discurso en español y ha felicitado al cine español, alegando que el premio "no es para Julieltte, va dedicado al fuego que me habita pero no le pertenece. Esa fuerza que me brota. Ese ardiente deseo. Que camina de puntillas, al precipicio. No puedo quedarme contenta con esperar. No es suficiente ser una actriz feliz, hay que dar esa felicidad".

La actriz ha recordado que realiza su profesión desde hace 40 años y que, a lo largo de esta trayectoria, ha encontrado a muchas personas a las que agradecer el galardón. Ha finalizado su discurso tarareando la canción Por qué te vas en honor a Carlos Saura y su película Cría de cuervos: "Esta noche me gustaría rendir homenaje a un director, que me conmovió con los ojos de esa niña pequeña y que me conmocionó con una canción".

Binoche aseguró ayer viernes en Sevilla que todas las películas que ha hecho la han cambiado "de forma inesperada" y "si no te cambia, mejor que no te dediques a esto", comentó la intérprete, que recibirá este sábado el Goya Internacional en una gala que se celebrará en el Palacio de Congresos y Exposiciones de Sevilla (Fibes) y que no quiso así decantarse por ninguno de los "más de 100" largometrajes que ha protagonizado desde los comienzos en los que trabajó a las órdenes de cineastas como Godard (Yo te saludo, María) o Téchiné (Rendez-Vous) hasta las más recientes Un sol interior o En un muelle de Normandía.

La Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas de España entrega este sábado los Premios Goya, los galardones más importantes que se conceden en el cine español, que celebran su 37 edición, una ceremonia que tiene lugar en Sevilla, en el Palacio de Congresos y Exposiciones FIBES. Se trata de la primera gala en la que se vuelve totalmente a la normalidad tras la pandemia, sin ningún tipo de restricción y con la vuelta de los apretones de manos, besos y abrazos, limitados en la última edición.