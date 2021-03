Rozalén, Goya a la mejor canción

Una emocionadísima Rozalén recibió este sábado el Goya a la mejor canción por Que no, que no, su composición para La boda de Rosa, de Icíar Bollaín. La albaceteña quiso agradecer el premio a uno de sus rivales, Alejandro Sanz, que competía por su trabajo en El verano que vivimos. "Millones de gracias por lo que has dicho de mí. Que un maestro comente eso de una es un orgullo", comentó.

Rozalén quiso dedicar el galardón a todas "las Rosas", dijo en alusión al personaje que interpreta Candela Peña en la película, una mujer que cansada de entregarse a los demás decide pensar en sí misma. "Las casas están llenas de Rosas, de mujeres cuidadoras", afirmó la intérprete, antes de animar a que el 8-M, y el resto del año, "desde nuestra ventanita se pueden reivindicar muchas cosas".