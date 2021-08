Espías y conspiraciones

La ficha 'Marvel saga. Guerreros secretos, 1: Nick Furia, agente de nada'. Brian Michael Bendis, Jonathan Hickman, Stefano Caselli. Panini. 184 páginas. 19 euros.

Se ha hecho esperar, pero por fin han comenzado a reeditarse en nuestro idioma los Guerreros Secretos de Jonathan Hickman. Y es que la reivindicación del guionista por parte de Panini está siendo total en los últimos tiempos.

Después de un largo periodo sin que se ofrecieran segundas ediciones de sus trabajos para Marvel (perdónenme que no cite a todos los dibujantes implicados, pero es que son un ciento), se han ido encadenando una tras otra, y, así, tenemos ya recopilada su fenomenal etapa en Los 4 Fantásticos (nueve números de la colección Marvel Saga), todo lo que hizo con Los Vengadores (otros nueve gruesos tomos de la colección Marvel Now! Deluxe), el mega evento Secret Wars (un integral de esta misma colección), la original mezcla de ciencia ficción y superhéroes S.H.I.E.L.D. (en un solo integral) y alguna que otra cosa más.

Un conjunto que prueba por qué está considerado el arquitecto de la Casa de las Ideas durante parte de la segunda década del presente siglo, cuando tomó el testigo de Brian Michael Bendis. Por otra parte, las miniseries Dinastía de X y Potencias de X, así como su continuación en distintas series regulares, con las que ha insuflado nueva vida a los mutantes (y con las que parece haberse granjeado un respeto unánime), están calentitas en librerías en formato grapa, aunque ojalá que no tarden en llegar los tomos, al menos el recopilatorio del primer evento, que se devora leído de un tirón. Y se ve que el tipo está realmente de moda, porque Panini hasta se ha atrevido a colocar en el mercado un volumen omnibus con algunas de sus miniseries de ciencia ficción realizadas para el mercado independiente, bajo el título de Los mundos posibles de Jonathan Hickman (entre otras cosas, van aquí The Nightly News y Pax Romana). Es lo que se dice un tsunami.Antes he citado a Bendis, y fue precisamente el escritor de Ulimate Spiderman y Alias el que introdujo a Hickman en Marvel. Bendis había creado a los Guerreros Secretos en 2008, como una organización de contraespionaje liderada por Nick Furia, en la serie Los poderosos Vengadores, y el grupo pronto protagonizó su propia cabecera, coescrita por Hickman y dibujada por Stefano Caselli. El título se lanzó a rebujo del evento Reinado Oscuro, ese en el que los Skrulls invadían la tierra, y la cosa comenzó con la revelación del auténtico poderío de la malvada HIDRA, otros espías del universo marvelita que resultaron estar infiltrados en la propia SHIELD.La guerra con los Skrulls fue la oportunidad perfecta para que Furia comenzara su lucha contra HIDRA, y el resto compone el meollo de la casi treintena de tebeos de Guerreros Secretos, publicados entre 2009 y 2011. Bendis se marchó pronto y lo dejó todo en manos de Hickman, que realizó aquí uno de sus proverbiales alardes argumentales, con tramas y subtramas planificadas de antemano. Es lo mejor que se ha hecho con Furia y el género de espías en Marvel desde los tiempos de Jim Steranko, y, si no me equivoco, serán cinco volúmenes de Marvel Saga. Para no perdérselos.