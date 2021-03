Tezuka inédito

La ficha 'Grand Dolls'. Osamu Tezuka. Planeta Cómic. 240 páginas. 15,95 euros.

Desde que Planeta publicara Adolf, allá por 1999, Osamu Tezuka ha tenido una presencia continua y destacada en el catálogo de la editorial. En 2001, llegó la primera traducción de un fragmento de Fénix; en 2002, se publicó Buda; en 2005, MW; y en 2013, si no me fallan las cuentas, se lanzó la Biblioteca Tezuka, en la que han visto la luz una edición mejorada de Adolf, la edición completa de seriales tan emblemáticos como Fénix, Astro Boy y Black Jack, así como obras más cortas, de la importancia de La princesa caballero o Ayako, por ejemplo.

La línea no deja de crecer, y empiezan a llegar ahora títulos desconocidos en nuestro idioma, lo cual siempre es una buena noticia, tratándose de un autor tan prolífico como el "dios del manga", con una gran cantidad de inéditos en castellano. Así, y hablando siempre de Planeta, se anuncian o están ya en catálogo cosas como Dust 8, Cráter, Jilettao el caos frenético y este Grand Dolls, álbum unitario en el que una niña aparentemente muerta, descubierta por el joven protagonista, resulta ser una extraña muñeca que forma parte de un delirante plan extraterrestre para invadir la Tierra. Ciencia ficción para jóvenes publicada por primera vez en 1968, con la maestría narrativa y el sentido lúdico propios de Tezuka. Puro entretenimiento.

Y ya que hablamos de Japón y del sello Planeta Cómic, me van a permitir que les recuerde que sigue adelante una serie tan estupenda como Usagi Yojimbo, del historietista estadounidense de ascendencia nipona Stan Sakai. No se trata de un manga, pero tampoco es un tebeo occidental al uso, pues las aventuras del famoso conejo samurái conjugan formas narrativas de un lado y otro del océano. Publicada en inglés por Dark Horse, esta larguísima saga, elegante y sofisticada, pero también de una sencillez gráfica encomiable, es uno de los tebeos más entretenidos y adictivos que hay en el mercado, y resulta imposible cansarse de leerlo. Tengo sobre la mesa el número 32, titulado Misterios, y se me hace la boca agua, como la primera vez.