¿Whodunit?

La cadencia mensual del comic-book en lo Estados Unidos viene padeciendo desde hace ya mucho tiempo una dolencia. La falta de ideas hace que la gran mayoría de títulos que llegan a las estanterías de las librerías, pese a estar creados con la mayor de las profesionalidades, no hace sino repetir una y otra vez la misma fórmula, con las aventuras de personajes que, o bien están totalmente desgastados después de tanto uso, o no se le has sabido tratar adecuadamente… Siempre repito aquello de “no hay personaje malo”.

La ficha Héroes en Crisis Guion: Tom King Dibujo: Clay Mann, Travis Moore, Lee Weeks, Mitch Gerads, Jorge Fornés. Tapa dura 240 págs. 25 euros ECC Ediciones

Pues bien, cada cierto tiempo, como una bocanada de aire fresco, aparece en el panorama de la historieta de superhéroes un nuevo creador con ideas que a nadie se le habían ocurrido hasta ese momento y saben darle la vuelta, indagar en el interior de los personajes y, al fin y al cabo, son capaces de escribir buenas y originales argumentos.

El ejemplo perfecto para esta situación fue, es, el guionista Tom King, que ha sabido llevar hasta el límite al Caballero Oscuro, o narrado el día a día de un Nuevo Dios, Mister Milagro.

En la estimada competencia ganó merecidamente un Premio Eisner con esa visión (y nunca mejor dicho) del artificial núcleo familiar formado por el sintezoide más famoso de La Casa de las Ideas.

Así que en este Héroes en Crisis, donde se le permite jugar con todos los juguetes de la casa, crea Santuario, un lugar al que los luchadores por la verdad y la justicia pueden acudir cada vez que sientan que algo no va bien en su interior para sincerarse ante un programa que los escucha y procura dar solución a sus pesares.

Situado en la zona occidental de Nebraska, nadie excepto los héroes conoce de su existencia, ya que si ésta se hiciera pública, la confianza del ciudadano de a pie caería al suelo, ya que no vería a esos inalcanzables seres que surcan el cielo como dioses modernos, sino como a personas poderosas con problemas de personalidad, traumas, etc…

Y entonces sucede lo impensable, un terrible crimen que hace que la Trinidad de héroes de este universo tenga que esforzarse al máximo para resolver el mayor de los misterios. ¿Quién tenía conocimiento de este lugar y ha cometido una auténtica masacre?

Curiosamente, no será un héroe quien tenga una importante pista y papel en la trama. Se trata de la desquiciada Harley Quinn, que cree saber la identidad del asesino, que resultar ser uno de los pacientes de este sanatorio tan especial… Booster Gold.

Convertido en un prófugo perseguido por los que hasta entonces han sido sus compañeros, tan solo la inquebrantable amistad de uno de ellos lo pondrá a salvo mientras el team up más impensable se crea, uniendo a la villana Harley con Barbara Gordon, Batgirl.

A lo largo de la historia, los nueves episodios que la componen, iremos conociendo los secretos de todos los héroes que han pasado por Santuario. Y no seremos los únicos, ya que alguien los filtra, enviándoselos a la mejor reportera de Metropolis, que se encuentra ante uno de los grandes dilemas de su carrera periodística, algo que puede llegar a costarle el matrimonio.

Como podéis ver, una trama del todo original, con un desenlace totalmente inesperado, que ni siquiera la Reina del Misterio, Agatha Christie, podría llegar a resolver.

Y junto a Tom King, un grupo de dibujantes que resume lo mejor del panorama artístico del momento: Clay Mann (junto al que prepara la esperadísima miniserie protagonizada por Bruce Wayne y Selina Kyle), Travis Moore, Lee Weeks (con el que ya ha trabajado en anteriores ocasiones, en historias protagonizadas por el heraldo de Gotham), Mitch Gerads (junto al él nos narró la mejor historia de Mister Milagro y en la actualidad comparte, junto a Doc Shaner, las aventuras de Adam Strange) y el español Jorge Fornés (Solo os diré un nombre, “Rorschach”…)

Con estos creadores de semejante talla, estamos ante una obra de lo más interesante, que nos muestra un perfil hasta ahora inexplorado en el mundo de los superhéroes, con un argumento que os mantendrá pegados a sus páginas.