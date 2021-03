Una cuidada apuesta visual

La ficha 'Wonder Woman: Sangre - La saga completa'. Brian Azzarello, Cliff Chiang y otros. ECC. 816 págs. 60 euros.

Ochocientas y pico páginas ofrece el tomazo Wonder Woman: Sangre - La saga completa, que reúne entre sus dos tapas los 38 cómics que compusieron la Wonder Woman de Brian Azzarello, entre 2011 y 2014. Cuestionada hoy por los puristas por su infidelidad a ciertos aspectos considerados esenciales del personaje, estas aventuras de la Mujer Maravilla son una gozada de principio a fin y uno de los mejores tebeos publicados bajo el paraguas de los Nuevos 52, tanto por lo absorbente del guion (violento, intrigante, tejido con motivos mitológicos) como por la cuidadísima apuesta visual, que acerca el resultado al género de la fantasía. Cliff Chiang lidera la escudería de dibujantes de esta inusual Wonder Woman, ejemplo palmario de lo bien que pueden ir la cosas cuando se cuenta con buenos artistas y se ofrece un trabajo meditado y consistente.