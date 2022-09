El fin del mundo… otra vez

La primera vez que el sheriff Rick Grimes despertó, se encontró en un hospital abandonado, donde conoció de primera mano el horror que se escondía tras una puerta encadenada…

Pero aquella pesadilla se quedará en nada cuando vuelva a abrir los ojos a una nueva, y más peligrosa realidad.

La ficha Rick Grimes 2000 Guion: Robert Kirkman Dibujo: Ryan Ottley Tapa dura Color 64 págs. 11,50 euros ECC Ediciones

Sí, los muertos vivientes siguen infestando el planeta pero, por si esto no fuera suficiente, una letal invasión alienígena asola todo aquel lugar por la que pasa, y tan solo un grupo de valientes les plantan cara, y todos los que somos fans de la serie original ya conocemos muy, muy bien.

No os llevéis las manos a la cabeza, ya que en este cómic no se traiciona ninguna continuidad, ya que el argumento que aquí se narra es una especie de What if, que fue publicado en la revista Skybound X de manera serializada, un increíble escaparate donde todo aquel que ha trabajado en el universo imaginado por Robert Kirkman (Los Muertos Vivientes, Paria, Invencible…) ha tenido la oportunidad de volver a 'jugar' con los personajes que les dieron la merecida fama.

Y es que, si os fijáis en el staff de este volumen, la verdad es que se trata de una reunión de viejos y talentosos amigos que ya llegaron a la excelencia comiquera en el que se puede catalogar como uno de los mejores cómics de superhéroes de los últimos años, Invencible.

Ellos son, por supuesto, Robert Kirkman, cabeza visible de su sello, Skybound, en la editorial independiente Image; junto a él, el dibujante Ryan Ottley (Grizzly Shark, Amazing Spiderman), cuya fuerza gráfica se sale de las viñetas. Y completando el único cuarteto, Cliff Rathburn a las tintas y Dave McCaig en el color.

Y van a volver a demostrar que sus talentos no se han oxidado, más bien todo lo contrario, ya que nos regalan en este volumen una historia de lo más divertida, con una acción trepidante, litros y litros de hemoglobina que van a ser derramados, y un argumento de lo más loco, perfecta fórmula que te mantiene pegado a sus páginas, ya que pese a que en la serie original muchos de los personajes (sin querer adelantar ningún spoiler) fallecieron de múltiples maneras, aquí los vamos a ver de nuevo, vivitos y coleando. Luchando encarnecidamente no solo contra hordas de furiosos zombis, o peligrosos alienígenas, sino que se volverán a enfrentar a los villanos más reconocibles, y famosos, de la serie original, dándonos una peculiar y letal versión de estos, como nunca los habíamos visto.

Y en medio de toda esta melé, un sufrido protagonista, que da nombre al tomo, y que se reencontrará con viejos amigos, una mano robótica, un traje de superhéroe y una espada láser con la que emular al Sr. Skywalker, y junto a Andrea, Michonne, Dwight, Carl y muchos más tratarán de acabar con esa peligrosa amenaza que vino del espacio exterior.

Si sois amantes de las emociones fuertes, no lo dudéis más. ¡Éste es vuestro cómic!