Las guerras apache

La ficha 'El teniente Blueberry: Tormenta en el oeste'. Guion: Jean-Michel Charlier. Dibujos: Jean Giraud. Norma Editorial, 2003.

El segundo álbum de la serie El Teniente Blueberry se titula Tormenta en el desierto, y fue publicado por primera vez por Dargaud en el año 1966, escrito por Jean-Michel Charlier e ilustrado por Jean Giraud. Previamente, se publicó en la revista Pilote nº 236 a 258, en 1964.

La acción continúa del álbum anterior, Fort Navajo. Aquí Tormenta en el desierto comienza en 1861, arranque de las Guerras Apaches, con los indios reunidos en asamblea. Cochise convence a su tribu de llegar a un acuerdo. El racismo del Mayor Bascom complica todo, ya que no va a doblegarse ante quienes considera inferiores. Lo acaba pagando el mestizo Crowe, a quien humilla y manda al calabozo. Blueberry decide viajar a Tucson a buscar un antídoto para el Coronel Dickson, que está en coma, mordido por una serpiente. Urde un plan para salir del fuerte a pedir refuerzos y a buscar medicina para Dickson, usando como señuelo un carro tirado por un caballo, en cuyo interior se aloja un barril de pólvora y un muñeco de paja, mientras Blueberry va a Tucson. Cuando todo está listo, se retrasan los planes de Blueberry: Crowe escapa del calabozo y libera a los indios. El Teniente se ve obligado a prenderlo por traición, a pesar de no estar conforme, pero antes de dar la alarma, es noqueado.

El álbum anterior mostraba el comienzo de una serie coral. La salida del teniente de Fort Navajo en busca del antídoto es el punto de inflexión donde comienza a ser exclusivamente la historia de Blueberry, que inicia su travesía por el desierto, sin contar con que los indios envenenasen el único pozo. Gracias al agua de un cactus, se salva de morir, aunque su caballo fallece.

Tras salir del desierto, Blueberry es apresado por unos mexicanos, traficantes de armas y alcohol. Consigue escapar y llega a Tucson, donde solamente queda un viejo granjero, dispuesto a defender sus posesiones del ataque de los apaches. Así, el protagonista tendrá ayuda mientras busca el antídoto para el Coronel Dickson, a la vez que se enfrenta a los indios. El anciano muere y el protagonista se salva, pero se entera de que en Fort Navajo están solos. Por nobleza, Blueberry decide volver a Fort Navajo para morir con sus compañeros.

Fort Navajo fue atacado por los apaches, y al único que encuentra es a Crowe, que le convence de que desea acabar el conflicto sin más víctimas. Los demás se replegaron tras un ataque al que Bascom no sobrevivió. Blueberry y Crowe tratan de averiguar quién mató a los Staton y secuestró a su hijo, probar la inocencia de los apaches y detener la guerra. Descubren que fueron los mescaleros mexicanos, sembrando pistas falsas para inculpar a los apaches. Crowe hace de señuelo para que Blueberry rescate al niño y escape. Crowe habla en favor de Blueberry: solamente él podrá estar en presencia de Cochise y llegar a un acuerdo. Blueberry consigue llegar a la frontera de Texas. Quedan en el aire el destino de Crowe y la misión de paz que continuará en el siguiente álbum.

Charlier lleva la historia con un ritmo frenético. Giraud aún no logra alejarse de la sombra de su maestro, Jijé, que, aunque sin firmar, dibuja y entinta algunas páginas. Joseph Gillain Jijé (Bélgica, 1914-Versalles, 1980) estudia Arte en la Abadía de Maredsus, y debuta en el diario Le Croise en 1936. En aquella época, la revista Spirou gana importancia, pero la invasión nazi de Bélgica les impide publicar comics americanos. La historieta principal, Spirou, quedó huérfana porque su creador, Rob Vel, fue llamado a filas. Aquí surge la oportunidad de Jijé, que agrega a la serie un nuevo personaje, Fantasio, en 1944.

Al terminar la Segunda Guerra Mundial, Jijé congrega dibujantes novatos y forma un equipo para la revista Spirou, que se llamaría Escuela de Marcinelle, con Franquin, Morris, Will, Peyo, Roba, Giraud, Mézières y Mouminoux. Va dejando series a jóvenes dibujantes: Spirou et Fantasio a Franquin; Jean Valhardi a Paape; y Blondin et Cirage a Hubinon.

En 1954, Jijé comienza a realizar la serie Jerry Spring, cuyo álbum nº 11, de 1961, contó con dibujos del joven Jean Giraud. Posteriormente, Jijé trabajó para la revista Pilote, continuando Tanguy et Laverdure, serie dejada por Uderzo, y Barbe Rouge, serie que deja Hubinon.