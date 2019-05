Tú y yo estaremos juntos

La ficha 'Solanin'. Inio Asano. Norma Editorial. 464 páginas. 15,95 euros.

Serializado entre 2005 y 2006 en las páginas de la revista japonesa Weekly Young Sunday, Solanin es un manga escrito y dibujado por Inio Asano, autor de títulos tan interesantes como Nijigahara Holograph (2003-2005), El barrio de la luz (2004-2005), El fin del mundo y antes del amanecer (2008) o La chica a la orilla del mar (2009-2013). Seguramente, Solanin sea su obra más celebrada, como confirma el hecho de que fuese nominada en 2009 al premio Eisner a la mejor edición estadounidense de material extranjero o el que fuese adaptada a la gran pantalla en 2010 por el director Takahiro Miki.

El grueso volumen editado por Norma Editorial recoge la serie completa, un hermoso y agridulce retrato generacional de la juventud japonesa que busca abrirse paso en una sociedad tradicional, inelástica e inmersa en una perpetua crisis de valores. Los protagonistas principales, Meiko y Taneda, viven juntos en un piso de alquiler y se ganan la vida como pueden, una en una oficina, el otro como ilustrador de prensa. Ella dice ser consciente de no tener ningún talento especial, pero él sigue reuniéndose de vez en cuando con la banda que formó en la universidad y aún conserva la ilusión de triunfar con la música. La prosa de Asano captura la angustia postadolescente y nos hace partícipes de ella: "El cielo que se extiende ante mí en estos momentos... es estrecho, plomizo y pesado. En Tokio una está rodeada de monstruos. ¿Y si existen otros caminos para mí, caminos distintos? ¿Y si hay un montón de posibilidades dormidas en esta ciudad, esperando a que alguien las despierte? Escucho susurros oscuros que me instan a salir del carril establecido. Y a vivir en libertad", piensa Meiko, poco antes de tomar la decisión de abandonar un trabajo que no la hace feliz. También Taneda se lanzará a la aventura y tratará definitivamente de alcanzar sus sueños, comenzando por escribir su primera canción para la banda. "Aunque se burlen de nosotros", le dice Taneda a Meiko al principio del libro, "aunque el futuro se vea negro como la boca del lobo... aunque al final lleguemos al mismísimo abismo del fin del mundo... tú y yo estaremos juntos, Meiko".He dicho que los protagonistas son dos, aunque, en realidad, la verdadera protagonista de Solanin es Meiko, y su novio Taneda se suma a un conjunto de personajes articulados en torno a la joven, los amigos, el resto de integrantes de la banda, que la acompañan en su búsqueda de la identidad y de la construcción de un objetivo vital. Asano es un dibujante excepcional, de estilo realista, con una narrativa ágil y una rara habilidad para transmitir sentimientos, y aquí, ya maduro, se luce de principio a fin. La obra plantea preguntas que todos nos hacemos o nos hemos hecho en un momento u otro, y camina hacia un clímax emocional que difícilmente dejará indiferente al lector. Enérgica y sosegada, trágica y divertida a un tiempo, Solanin es una lectura absorbente, inspiradora y emocionante que confirma a Asano como uno de los mangakas más interesantes del panorama actual.