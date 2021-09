La luz y las tinieblas

La ficha 'Caravaggio (Edición integral en blanco y negro)'. Milo Manara. Norma. 128 pág. 35 euros.

El veterano dibujante italiano Milo Manara ha estado tan encasillado en el tebeo erótico, un género que domina como pocos, que, a veces, se pasa por alto la cantidad de obras que ha firmado fuera de dicho corsé. Desde el lejano El rey mono hasta el reciente Caravaggio, pasando por una buena parte de las aventuras de Giuseppe Bergman, Hombre de papel, Verano indio y El gaucho (con guiones de Hugo Pratt), Viaje a Tulum y El viaje de G. Mastorna, llamado Fernet (con guiones de Federico Fellini) o Los Borgia (con guion de Alejandro Jodorowsky), por no hacer más larga la lista, Manara ha dejado un buen montón de páginas de temática diversa (fantasía, western, histórica, etc.). Cierto es que casi toda su producción posee escenas impregnadas de sensualidad, pero bueno, es que el hombre ha nacido con un don, tampoco tiene por qué renunciar a ello.

Todos estos cómics que he citado tienen su interés, unos por una cosa, otros por otra. Lo de Giuseppe Bergman son un catálogo de recursos técnicos, los álbumes hechos con Pratt aportan una extraña tridimensionalidad a la poética del autor de Corto Maltés, y los de Fellini son una superproducción imposible de filmar, aunque seguramente los de Jodorowsky son de los que más partido sacan al dibujante. Esto es, sin contar con Caravaggio. Porque he leído por ahí que quizá sea esta la obra maestra del creador de la serie de El clic, y debo decir que, si no lo es, se acerca mucho. Este volumen integral que ahora publica Norma Editorial es un cómic portentoso, una bellísima y absorbente biografía del mismísimo pintor del barroco italiano, maestro del claroscuro y el tenebrismo, un personaje tan apasionante y extremo como su obra.

El álbum reúne los dos libros originales de la serie en una formato de lujo, de gran tamaño, y reproduce los originales de Manara sin el coloreado posterior, esto es, en una especie de edición facsímil que potencia la belleza de las páginas. Pocas veces van a ver un tebeo mejor dibujado que este, incluyendo los del propio Manara.