La moda del superespía

La ficha 'Súper Humor Clásicos: Anacleto, agente secreto'. Guion y dibujos: Manuel Vázquez. Ediciones B, 2009.

Hay un personaje clásico de la historieta española que tiene un lugar en nuestro imaginario colectivo. Es un caballero de pelo negro, con un característico mechón, y nariz alargada, vestido de esmoquin negro, con camisa blanca, pajarita, y pistola en mano. En la boca tiene permanentemente un cigarrillo.

Anacleto, agente secreto es una serie creada en 1964 por Manuel Vázquez (Madrid, 1930-Barcelona, 1995) en Editorial Bruguera, y protagonizada por el personaje homónimo. Debuta en la revista Pulgarcito nº 1753, allí permanece hasta 1966, para pasar a DDT en 1967 y, un año después, a Din Dan, con historietas de una página, salvo en almanaques. Pasa, con historias más largas, hasta de doce páginas, a Gran Pulgarcito (donde se aprecia la tendencia al canon francobelga al que aspiraba Bruguera) y Súper Pulgarcito, en 1970, donde aparece en portada. En 1971, la serie recala en Mortadelo Semanal. La aparición de Anacleto en las revistas de Bruguera es continua, todas las semanas hasta finales de 1978.

La serie parodia novelas, películas y series de espías, entonces en boga. Agente 007 contra el Dr. No llega a la gran pantalla en 1962 y es el modelo inicial de Anacleto, agente secreto, aunque a finales de los sesenta tiene ya como referente la telecomedia Súper Agente 86. En Anacleto, agente secreto, se hace parodia continua de recursos del género de espionaje: mensajes secretos, microfilms, agentes dobles, típicos ingenios para espías...

Aunque la serie Mortadelo y Filemón, agencia de información fue creada por Francisco Ibáñez en 1958, hasta 1969 no ingresaron en la TIA, quedándose el honor de ser los agentes secretos más famosos de la historieta española, pero no los primeros, porque Anacleto, agente secreto debutó en 1964. Los hallazgos de Vázquez e Ibáñez se entrecruzan: entradas secretas, artilugios como el zapatófono, etc...

El jefe de Anacleto es gordo, calvo y con gafas. Para marcar la diferencia de estatus, el jefe fuma puros. La crítica social subyace en la mala relación de Anacleto con su jefe. Siempre le debe sueldos atrasados, y le hace encargos que a veces son misiones, pero también recados absurdos, como ir a comprar el periódico, traerle puros de su casa...

El propio Vázquez aparece en las historietas de Anacleto. Su papel es el de villano, bajo el nombre de El Malvado Vázquez, que quiere dominar el mundo de las formas más absurdas.

Un escenario frecuente es el desierto de Gobi; en segundo lugar, las misiones en montañas altísimas que al final están dotadas de ascensor. Un personaje habitual es el tiburón, que le persigue sin descanso para devorarlo cuando tiene que hacer alguna travesía a nado.

Vázquez introduce elementos del absurdo, rompiendo la cuarta pared entre el personaje y el lector. La inverosimilitud hace a Anacleto quebrantar la ley de la gravedad cuando cae por una ventana, haciendo uso de inauditos gadgets con un humor surrealista.

Vázquez empezó a trabajar para Bruguera en 1947 y, al cabo de dos años, crea su primer éxito, Las Hermanas Gilda. Cuando los dibujantes estrella dejan la editorial para fundar la revista Tío Vivo, él permanece en Bruguera, pero, debido al éxito y a sus continuos retrasos, dibujantes apócrifos se encargan a veces de sus páginas.

Se cuenta que Vázquez fue un mentiroso, dotado para saltarse las convenciones sociales. La leyenda de Vázquez creció tanto, que decidió sacarle partido creando la serie Los cuentos del tío Vázquez, donde se retrata a sí mismo explorando su faceta de moroso, y posteriormente se dibuja en series eróticas para la revista Makoki.

A finales de los años 70, ya fuera de Editorial Bruguera, Vázquez dibujaba para la revista El Papus bajo el seudónimo de Sappo. En 1982, Vázquez disocia el nombre de su agente para crear, en la revista Jauja, la serie Los casos de Ana y Cleto, luego también llamados Tita y Nic, en Garibolo (1986). En el fanzine erótico granadino Espuma nº 5 (1995), el propio autor anima a sus criaturas, las Hermanas Gilda y Anacleto, a practicar un trío. En la película El gran Vázquez (2010), Anacleto aparece en dibujos animados. En 2015, se estrenó la película Anacleto: Agente secreto, protagonizada por Imanol Arias y dirigida por Javier Ruiz Caldera.