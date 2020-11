Una obra rara y hermosa

La ficha 'Stray Toasters'. Bill Sienkiewicz. ECC. 224 págs. 25 euros.

Bill Sienkiewicz venía de encadenar una increíble serie de trabajos (Moon Knight, The New Mutants y Elektra: Assassin para Marvel, The Shadow para DC), con los que había pasado de ser un mero clon de Neal Adams a uno de los dibujantes más ambiciosos, rompedores y talentosos del panorama estadounidenses, cuando se lió la manta a la cabeza y publicó la miniserie Stray Toasters, compendio de sus aciertos y fallos como historietista en solitario. Visualmente, es una pasada, merced a sus páginas pintadas, su estilo iconoclasta y la libertad creativa que exudan cada uno de sus dibujos. Literariamente, este relato de investigación, crímenes y patologías varias resulta un tanto confuso y espeso. Con todo, los valores artísticos se elevan por encima de las torpezas y merece la pena sumergirse en este libro raro y hermoso, repleto aquí de material adicional.