El olvido de la felicidad

La ficha 'Cómo ser un perfecto infeliz'. The Oatmeal. Astiberri. 48 páginas. 10 euros.

Diseñador y desarrollador de páginas web, Matthew Inman creó en 2009 la web The Oatmeal, que recibe más de cinco millones de visitas al mes y ha enlazado más de 250.000 blogs y web. En cuanto a su faceta gráfica, Inman está influido por Gary Larson, y su bibliografía incluye títulos como Cómo saber si tu gato planea matarte, Mi perro: esa paradoja, Por qué los osos deberían llevar calzoncillos, 5 excelentes razones para sacudirle a un delfín en los morros y Las horribles y maravillosas razones de por qué corro largas distancias, todos ellos en el catálogo de Astiberri. La editorial vasca publica ahora Cómo ser un perfecto infeliz, un librito inspirado por el ensayo de Augusten Burroughs How to Live Unhappily Ever After, en el que el autor propone que nos olvidemos de la felicidad y nos dediquemos a cosas que nos mantenga ocupados y fascinados.