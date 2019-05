El regreso a la senda

La ficha 'The Ghost in The Shell 1.5: Human Error Processer'. Shirow Masamune. Planeta Cómic. 184 páginas. 15,95 euros.

Con The Ghost in the Shell 1.5: Human error processer se completa la reedición en la colección Trazado de los tres volúmenes que componen la célebre obra de Shirow Masamune. Después de los excesos de The Ghost in the Shell 2, este número 1.5 regresa a la senda y tono marcados por el primer tomo de la serie, y compila cuatro aventuras cortas del día a día de la Sección 9 de Seguridad Pública, publicadas originalmente entre 1991 y 1996 en las revistas japonesa Young Magazine. Motoko, Batou, Togusa y compañía tendrán que resolver asesinatos en clave ciberpunk, enfrentarse a cíborgs, virus volcados a la red y demás en el fascinante mundo de una de las series de ciencia ficción más apasionantes del último cuarto de siglo. La nueva edición presenta el orden de lectura oriental, encuadernación en tapa dura y un papel mejorado, que realza las páginas a color.