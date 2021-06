Del retrofuturismo...

La ficha 'El futuro que no fue'. Daniel Torres. Norma Editorial. 72 páginas. 19,95 euros.

Con sus cuatro décadas de trayectoria, Norma Editorial sigue siendo uno de los referentes de la publicación de cómics en nuestro país. En su catálogo, hay tebeos de todos los estilos y latitudes, escogidos siempre con criterio y buen gusto. ¿Alguien más puede presumir de tener a Moebius, Hugo Pratt y Guido Crepax, a Jacques Tardi, André Franquin y François Schuiten, a Will Eisner, Frank Miller y Mike Mignola, a Katsuhiro Otomo, Inio Asano y Clamp, a Felipe Hernández Cava, Keko, Antonio Altarriba , Kim y Miguelanxo Prado? Son sólo la punta de un enorme iceberg. Uno no se cansa de bucear entre las novedades de Norma, y raro es el mes que no aparece alguna nueva joya.

De la editorial catalana, me gusta, además, que ha sabido apostar (e insistir) por una serie de autores que forman parte de lo que podríamos llamar su escudería. Algunos comenzaron en la época de las revistas, allá por los años 80, en las páginas de Cimoc o Cairo, y siguen asociados hoy día a la editorial. Es el caso de Daniel Torres, el exponente más exitoso e internacional de la escuela valenciana (un movimiento que tenía entre sus filas a dibujantes de raza como Miguel Calatayud, Micharmut, Sento, Mique Beltrán y un prometedor Nacho Balaguer que se dedicó a otros menesteres), considerado uno de los mejores historietistas españoles de todos los tiempos. La carrera de Torres incluye virguerías como La casa. Crónica de una conquista (un voluminoso y exhaustivo libro que explora la relación del hombre con el espacio doméstico desde la era neolítica hasta el siglo XXI), Opium, la serie infantil del dinosaurio Tom o Picasso en la guerra civil, pero, entre todas ellos, destacan los álbumes de su personaje fetiche, Roco Vargas.

Este héroe espacial de bigote y mandíbula cuadrada (especie de versión estilizada del autor), protagonista de una maravillosa serie de ciencia ficción retrofuturista iniciada en 1983, tiene una decena de libros en el mercado. Los cuatro primeros componen el arco original y son el testimonio de la evolución gráfica de un dibujante soberbio: Tritón (1984), El misterio del susurro (1985), Saxxon (1986) y La estrella lejana (1987), recogidos en un volumen integral titulado sencillamente Roco Vargas. La cosa siguió, ya en este siglo, con El bosque oscuro (2000), El juego de los dioses (2004), Paseando con monstruos (2005), La balada de Dry Martini (2006) y Júpiter (2017); publicado también en un cofre firmado y numerado), más el volumen de bocetos Roco Vargas. Sketchbook.

Al conjunto, se suma ahora El futuro que no fue, un relato detectivesco que no está protagonizado por Vargas, pero sí ambientado en su mismo universo. Aquí seguimos las aventuras del detective Archie Cúper, en un juego metaliterario (el álbum juega a ser una revista del futuro) que sirve para rendir homenaje a las revistas de cómics de la década de 1980 y al género negro del Hollywood clásico. Después de todo este tiempo, Torres no se conforma con las fórmulas y sigue queriendo experimentar y divertirse. Por eso es un grande.