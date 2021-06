La ficha 'Biblioteca Conan. La espada salvaje de Conan, 8'. Roy Thomas, John Buscema y otros. Panini. 248 páginas. 20 euros.

De todos los relatos de Conan el cimerio escritos por Robert E. Howard, La torre del elefante es uno de los más apreciados por los aficionados a la fantasía. Su argumento, en muy pocas palabras, es el siguiente: siendo apenas un joven ladronzuelo, Conan asalta la misteriosa torre que da título a la historia para robar una joya legendaria y acaba inmiscuido, por casualidad, en el cruel destino de un extraterrestre apresado y torturado por un oscuro nigromante.

Con su inicio trepidante, la densa atmósfera que rodea a la fortaleza, las inquietantes peripecias del asalto, la singular cosmogonía narrada por el preso, la sorprendente resolución del conflicto sobrenatural y su final abrupto, es una auténtica obra maestra del género fantástico y ha cautivado la imaginación de los lectores desde hace nueve décadas. Fue el cuarto cuento de Conan escrito por Howard, y el tercero que logró ser publicado (en el número de marzo de 1933 de la revista Weird Tales).

Y, tal como escribí en las notas textuales de mi traducción y edición del texto literario en el volumen La reina de la Costa Negra y otros relatos (Cátedra, 2012): "Es el relato de Conan con más adaptaciones al cómic; ha sido llevado cuatro veces a viñetas: Conan the Barbarian, 4 (Marvel, abril de 1971), con guion de Roy Thomas, dibujos de Barry Smith y entintado de Sal Buscema; The Savage Sword of Conan, 24 (Marvel, noviembre de 1977), con guion de Roy Thomas, dibujos de John Buscema y entintado de Alfredo Alcalá; Conan the Barbarian, tiras de prensa (20 de octubre de 1980 al 3 de enero de 1981), con guion de Roy Thomas y Doug Moench y dibujos de Rudy Nebres, Alfredo Alcalá, Pablo Marcos y Alan Kupperberg; y Conan, 20-22 (Dark Horse, septiembre-noviembre de 2005), con guion de Kurt Busiek y dibujos de Cary Nord y Michael Wm. Kaluta, con espectaculares colores de Dave Stewart".Cada una de estas versiones resulta interesante al conocedor de La torre del Elefante, aunque, sin duda, la más impresionante es la segunda. Thomas ya había firmado una adaptación en la cabecera a color del bárbaro, comprimiendo la historia en apenas 20 páginas, y no había quedado del todo satisfecho, así que probó de nuevo, con el doble de extensión y en blanco y negro, en la revista La espada salvaje.

La primera vez había contado con un principiante Smith, que ya apuntaba maneras, y, en el segundo intento, dispuso del poderío de un Buscema a plena potencia, asistido en las tintas por el hiperdetallista Alcalá. El resultado es para enmarcarlo.

La presente edición de Panini reproduce este inolvidable episodio de la bibliografía de Conan, publicado originalmente en el número 24 de The Savage Sword of Conan (1977), junto con el material de los números 25 a 27. O sea, que van también las adaptaciones de Las joyas de Gwhalur y de Más allá del Río Negro (otra de las que figura en el podio de las mejores aventuras de Conan).

Es el tebeo perfecto para el que quiera acercarse al bárbaro por primera vez, y una compra obligada para el que ya esté enganchado a la serie.