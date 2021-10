La vuelta de Chacal

La ficha 'Marvel Saga. El asombroso Spiderman, 55: La conspiración del clon'. Dan Slott y otros. Panini. 280 págs. 25 euros.

El tomo 55 de las aventuras del Asombroso Spiderman en la colección Marvel Saga es más voluminoso de lo habitual, pues viene aquí recogida toda la trama del arco argumental La conspiración del clon, tanto los episodios de la miniserie principal como sus cruces con la colección del superhéroe arácnido. Son los números 20 a 24 de The Amazing Spider-Man y los 1 a 5 de Dead No More: The Clone Conspiracy, más el especial Dead No More: The Clone Conspiracy: Omega, publicados con fechas de 2016 y 2017. Escribe Dan Slott con su colaborador Chirstos Gage, y dibujan Jim Cheung, Giuseppe Camuncoli y otros, entre los que destacan dos artistas clásicos como Ron Frenz y Mark Bagley. El incombustible Chacal, uno de los villanos con más solera de la serie, ha vuelto de entre los muertos y todo aficionado a Spiderman sabe lo que esto significa: clones y más clones.