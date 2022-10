España tiene tres de los mejores bares del mundo: dónde están y cuáles son sus precios

¿A quién no le gusta ir a bar a disfrutar de una buena bebida? Ahora España, concretamente Barcelona, recoge los mejores del mundo según la lista publicada por los premios The World's 50 Best Bar. El evento se celebra desde 2009 en Londres pero esta edición ha sido especial teniendo lugar en la capital catalana. Este año se auguraban buenos resultados para el sector coctelero en España y han sido cuatro los que han entrado en la lista de los 15 mejores del mundo, dos de ellos entre los tres primeros.

Barcelona se revolucionó aquella noche en la que se anunciaba que el bar Paradiso tenía el primer puesto de la clasificación, seguido por Sips, en tercer puesto y Two Schmucks, en el séptimo. Además, este año ha entrado entre los 15 primeros Salmon Guru situado en Madrid.

Paradiso

Es la primera vez que España ocupa el primer puesto en el ranking mundial y lo hace por el trabajo del italiano Giacomo Giannoti y su equipo que ya consiguieron el tercer puesto en la lista 50 Best Bars. Se trata de un local “clandestino” situado en el barrio del Born, tras un pequeño bar de pastrami. El local está teniendo un éxito enorme en la noche barcelonesa con largas colas de espera que según todo el que lo prueba “merecen mucho la pena”. Se trata de un lugar sorprendente y mágico donde poder degustar los mejores cócteles del mundo. Sus diversas creaciones no dejarán indiferente a nadie y es que los mejores sabores del mercado se mezclan en unos cócteles que quedarán grabados en tu retina para siempre. La innovación y el espectáculo son sus dos objetivos donde podrás degustar algunas bebidas como Brunch in the moon o Great Gatsby. El rango de precios oscila entre 5 y 20€ por persona y seguro que se tratará de una experiencia que merecerá la pena.

Sip

Se trata de una drinkery house dirigida por los dos famosos cocteleros Simone Caporale y Marc Álvarez. Su proyecto personal está tocando lo más alto y se encuentra en el Eixample en Barcelona. El servicio excepcional y el buen gusto son sus señas de identidad y ofrecen una carta donde los cócteles clásicos muestran una actualización con toques de creatividad. El precio ronda entre los 12 y 20€ y los sabores y la presentación serán los mejores que habrás visto nunca.

Two Schmucks

En el puesto número siete se encuentra este local en pleno barrio del Raval. Su energía, el buen rollo que se respira y un equipo joven y bien formado crean la tormenta perfecta. Con un enfoque más internacional y con una carta en constante cambio ofrecen desde copas con un toque especial hasta cervezas artesanas con mucha profesionalidad. Actualmente se encuentran trabajando en algo nuevo y es que después de quedar en séptimo puesto, este bar tan especial promete seguir creciendo y sorprendiendo.

Si lo que buscas es disfrutar de una experiencia nueva estas tres opciones en Barcelona están hechas a tu medida, no te pierdas sus mejores cócteles combinados con un ambiente excepcional.