¿Dónde y cómo encontrar el mejor bar o restaurante de Sevilla?

Es una pregunta recurrente cuando queremos ir a comer a un restaurante, sobre todo, si la escapada es con amigos o familiares los fines de semana o en un largo puente como éste del Día de Andalucía: ¿Dónde podemos ir a comer? Múltiples son las opciones en Sevilla, pero no todas las recomendaciones que nos llegan se ajustan a nuestras necesidades, gustos o economía en todo momento. Ahora, una nueva guía gastronómica llega a Sevilla y Cádiz con el fin de conocer con el 100% de fiabilidad cuáles son los mejores bares y restaurantes de la ciudad.

Velada es el nombre de una nueva app. Esta guía 100% digital descubre los mejores restaurantes seleccionados por expertos y facilita la búsqueda en el momento de planear una comida o una cena. Después de su excelente acogida en Madrid, Barcelona, Valencia, Málaga y Marbella, ahora desembarca en Cádiz y Sevilla. Prueba de su éxito es que esta aplicación, desde enero de 2021, acumula más de 60.000 usuarios.

Salir a cenar o a comer con la certeza de que el restaurante al que vamos es perfecto y no nos va a defraudar con su oferta gastronómica es posible gracias a esta app que ha revolucionado las plataformas de búsqueda. Velada cuenta con una red de expertos gastronómicos que tienen como misión hacer que el comensal sólo se preocupe de disfrutar de la experiencia.

Expertos gastronómicos locales para elegir el mejor restaurante

Velada se adapta a las necesidades reales de cada usuario, quienes aplicando una amplia gama de filtros podrán escoger el lugar idóneo. Desde la aplicación proponen y tú eliges el restaurante que mejor se adapta a tus necesidades. Los expertos locales que colaboran en esta app son la red de seguridad, puesto que conocen el sector y permite que sólo los mejores establecimientos pasen sus filtros y formen parte de Velada.

Esta plataforma funciona como una guía gastronómica, puesto que los restaurantes son visitados y seleccionados por críticos y expertos gastronómicos. En el caso de Cádiz y Sevilla, la selección inicial de restaurantes ha corrido a cargo de Fernando Huidobro, miembro de la Academia Andaluza de Gastronomía y Turismo, y comentarista 'gastro'. Huidobro es un referente en el mundo culinario andaluz, pero también en el ámbito nacional, pues escribe en las principales revistas especializadas del país.

Las recomendaciones de Huidobro abarcan una amplía variedad de opciones, repartidas entre las dos provincias andaluzas. Desde comida tradicional andaluza hasta los mejores bares de tapas, pasando por restaurantes japoneses y por la mejor selección de lugares de alta cocina. Gracias a este experto local, Velada incluirá sitios con una gastronomía más clásica como los tabancos, las tabernas y las abacerías.

"Me atrae Velada por su emergencia, por su voluntad de despegue dentro de un sector muy hecho, demasiado formado, conformado y conformista en el que no es fácil romper hábitos tan establecidos. Esa osadía del recién llegado es atractiva y me interesa; me interesa su frescura, su independencia, el tratar de huir de lo consabido", afirma Huidobro.

A veces un aroma, una esencia o un sabor, por eso Velada es la herramienta perfecta para combinar y acertar en cada una de sus localizaciones. El lanzamiento de la aplicación gastronómica llega a Sevilla con 35 opciones de restaurantes y a la provincia de Cádiz con 40.

Huidobro ha querido combinar lo tradicional con la vanguardia por lo que ha elegido "lugares comunes que me son cercanos y queridos, sitios lugareños que cuentan el lugar porque son su muestra y su vida real, abiertos al visitante para darles a conocer su cocina y su comida, la suya, la que dominan y hacen bien". "Son mis favoritos, una elección y selección sin corsés ni interés, según mi parecer y mi placer", comenta el experto gastronómico.

"La oferta gastronómica de la ciudad de Sevilla es como sus sevillanas: va por tiempos. Hay que recorrerla por etapas, como sus barrios, y dejarse llevar, cada cual según sus gustos. Su cocina y sus maneras de comer están llenas de tipicidad y costumbres, de aquí y de allá, de antes y de ahora", confirma Huidobro. La Casa del Tigre, El Gallinero de Sandra, Tribeca, Sobretablas, Yebra y Puratasca son algunas de las opciones que destacan entre la selección en la ciudad del color especial, que recogen propuestas desde cocina fusión, tradicional actualizada o alta cocina de producto.

Recomendaciones de Velada en Cádiz y Jerez de la Frontera

En Cádiz, la provincia de los pueblos blancos, las playas infinitas y las delicias del mar, las propuestas son infinitas. El Campero (Barbate), Casa Bigote (Sanlúcar de Barrameda), Restaurante El Faro (Puerto de Santa María), La Taberna del Chef del Mar (Puerto de Santa María) y La Curiosidad Mauro Barreiro (Cádiz).

Por último, la mejor manera de culminar una visita a Jerez de la Frontera, tras recorrer las lindes de su histórico Alcázar, es cerrar la jornada con un idílico encuentro gastronómico. Para ello, Velada te propone una variedad entre tabancos y restaurantes de alta cocina en la ciudad gaditana como La Marea de Marcos, Mantúa, Lú Cocina y Alma, y La Carboná. Además, en la ciudad gaditana, famosa por su exquisito vino, hacer una ruta por sus tabancos es un plan que nadie puede perderse. El Pasaje, Platero y San Pablo son tres de las recomendaciones de la aplicación gastronómica.

Cómo funciona la app Velada

Velada ofrece un análisis completo y global de los mejores restaurantes de cada ciudad, incluso si sólo admiten reservas por teléfono. Más allá del tipo de comida o zona, Velada ofrece la posibilidad de filtrar por necesidades reales. Estos criterios incluyen filtros como "para ir con padres", "con una buena tortilla", "con terraza cubierta". Sólo en Velada podrás buscar y filtrar por tipo de restaurante, cocina y zona los sitios recomendados por expertos gastronómicos. Además, recientemente ha incorporado una nueva funcionalidad con la posibilidad de ver los restaurantes cerca de ti gracias a la "vista de mapa".

En esta plataforma encontraremos la información necesaria sobre cada restaurante para decidir dónde ir a cenar/comer/brunchear, además de poder reservar directamente desde la app. Este 'recomendador' incluye información que abarca desde fotos, platos recomendados o el Instagram del restaurante hasta consejos de expertos o la carta. Además, los restaurantes que están integrados en Velada son visitados por el equipo o por alguno de sus colaboradores, y por ello, cada uno de ellos cumple con unos criterios mínimos de buena cocina, buen espacio y servicio.

El modo de funcionamiento de Velada consiste en que el usuario accede a la app, selecciona su filtro y swipea (pasa) los restaurantes o entra en las fichas que son de su interés, hasta encontrar su restaurante perfecto, para el momento idóneo.

Fundadores de Velada

Alexandra Papadopoulos, David Martín Suárez y Manuel Casas Barrado son los tres fundadores de Velada. Se conocieron trabajando en el área de innovación de una multinacional desarrollando productos y servicios innovadores que impactaran en el negocio de la compañía. También han trabajado en otras empresas relevantes en el mundo digital como Uber, Mozilla Firefox y Google. Llevan más de 30 años en total diseñando, desarrollando, y vendiendo productos digitales, que han sido usados por millones de usuarios en España, Latinoamérica y Reino Unido. Al ser cada uno especialista en una de las tres patas clave en productos digitales (tecnología, diseño y negocio) son el equipo perfecto para crear un producto potente e innovador.

Velada nació en 2020 y fue seleccionada en la aceleradora del Basque Culinary Center, ¡Culinary Action!, en septiembre de 2020. A partir de entonces comenzó su despegue. En enero 2021 se lanza esta aplicación de gastronomía en Madrid, en mayo llegaría a Barcelona, en junio a Málaga y Marbella y este pasado octubre aterrizó en Valencia. España destaca por su gran riqueza y diversidad culinaria, por ello, Velada llegará en los próximos meses a otras ciudades españolas.