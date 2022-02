No se puede hablar de pringá en Sevilla sin hablar de la Bodeguita Romero. Centro de referencia en la ciudad para degustar este manjar, locales y foráneos se acercan al lugar con la intención de probar su tapa más emblemática, el montadito de pringá. Desde 1977 se elabora esta especialidad guisada con carne de falda de cerdo, tocino y morcilla (todo productos ibéricos procedentes de la Sierra de Sevilla). Tres ingredientes bien acompañados por un pan prieto que elaboran en exclusiva para la casa. Diariamente, aquí se sirven 150 de estos montaditos. No deben irse sin pedir antes sus papas aliñás, para quitarse el sombrero. C/ Harinas, 10.