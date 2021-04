Desde el 74 tienen caracoles en temporada este punto referencial de Miraflores, que abrió en 1951. "Mi tía empezó a cocinarlos según su receta, que se mantiene como entonces. Tiene su toque de ajo y de picante, pero no base de refrito. Ya al final, se le introduce una mata de hinojo y se le da una vueltecita". ¿Desde cuándo? "Cuando pasen 15 días desde las últimas lluvias y el caracol deje de amargar. Hacemos una olla sobre las doce y otra sobre las siete de la tarde, y hasta donde llegue. Por eso no vendemos tarrinas". De nuevo se cumple en su caso la ley no escrita de que donde sirven buenos caracoles, riegan con buena cerveza, en su caso, excepcional.

Tapa: 2,50 euros. Plato: 7,50 euros. Avenida de Miraflores, 13.