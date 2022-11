Galletas 'cookies' al microondas, una receta deliciosa y lista en un minuto

¿Quién no adora las galletas 'cookie'? Con pepitas de chocolate y el sabor que a todo el mundo vuelve locos, las galletas 'cookie' son una de las recetas de repostería más sencillas de preparar en la cocina, y hoy, te vamos a simplificar todavía más el asunto ya que traemos una receta de galletas 'cookie' pero en el microondas, por si tienes un antojo pero no tienes tiempo de hacerlas o simplemente no tienes horno en tu casa. Es una receta muy sencilla para disfrutar en el desayuno o en la merienda si vas con prisas y que se ha vuelto viral en redes sociales por su sencillez de elaboración y la rapidez con la que tienes hechas unas deliciosas galletas con chocolate.

Los ingredientes que utilizaremos son:

4 cucharadas pequeñas de harina de trigo

1 yema de huevo

2 cucharadas de chips de chocolate

1 cucharadita de mantequilla derretida

1 cucharadita de azúcar

1 cucharadas pequeñas de esencia de vainilla

Sal

Cogeremos un bol de tamaño mediano para hacer nuestra mezcla. En él, pondremos la mantequilla (ya derretida previamente en el microondas), el azúcar (que puede ser blanco o moreno), la esencia de vainilla (al gusto) y una pizca de sal y mezclaremos todo hasta que todos los ingredientes formes una mezcla más o menos homogénea. Cuando veamos que está bien mezclado todo, le echaremos la yema de huevo y seguiremos mezclando, ahora sí, hasta que esté todo perfectamente mezclado.

Una vez tengamos nuestra masa de galleta preparada viene la mejor parte: las chips de chocolate. Le echaremos las chips que nos gusten, las que prefiramos. Removeremos todo para que las chips se integren dentro de la masa de galletas y acto seguido le añadimos las cucharaditas de harina de trigo. Remueve muy bien hasta que todo se haya convertido en una masa homogénea con chips de chocolate.

Cogemos nuestro plato del microondas (el que todo microondas lleva incorporado) y recortaremos un trozo circular de papel de horno que encaje en nuestro plato de microondas. A continuación, cogemos nuestra mezcla y empezamos a darle forma de galletas (más o menos grandes según nuestra preferencia) y las colocamos sobre el papel de horno.

Por último, nos queda dejar que el microondas haga su trabajo: metemos el plato con las galletas al micro y a máxima potencia durante 1 solo minuto. Tras este tiempo, tendremos unas deliciosas y tiernas galletas 'cookie' para disfrutas con quien queramos sin perder más tiempo que menos de cinco minutos de preparación y un minuto de cocinado. Lo que queda: ¡disfrutar!