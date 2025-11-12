Arroz con secreto ibérico y setas: una receta de temporda llena de sabor

El secreto ibérico y las setas forman una pareja perfecta en esta receta de arroz cargada de sabor y textura. La carne, tierna y jugosa, aporta una intensidad única que se equilibra con aroma otoñal de las setas, creando un plato que invita a repetir. Ideal para esos días en los que apetece cocinar sin prisas y disfrutar de un arroz sabroso con ingredientes de calidad.

El secreto, uno de los cortes más valorados del cerdo ibérico, se convierte aquí en el protagonista de un plato que huele a hogar y a buena mesa. Si te gusta cocinar para compartir, esta receta será un acierto seguro: sencilla, reconfortante y llena de matices.

Ingredientes

250 g de arroz SOS Redondo

400 g de secreto ibérico

Setas ostra y shiitake

550 ml de caldo de jamón

Aceite de oliva virgen extra

½ vaso de vino tinto

4 dientes de ajo (picados muy finos)

1 cebolla (picada en brunoise)

½ pimiento verde

½ pimiento rojo

1 tomate pera (troceado)

1 cucharadita de pimentón dulce

Sal y pimienta al gusto

Romero fresco

Elaboración paso a paso

1. Prepara los ingredientes.

Corta el secreto ibérico en trozos medianos y limpia bien las setas antes de partirlas. Lava y pica los pimientos, la cebolla, los ajos y el tomate. Calienta el caldo de jamón y mantenlo a fuego bajo para añadirlo caliente más adelante.

2. Dora la carne.

En una sartén amplia, añade un chorrito de aceite de oliva y marca los trozos de secreto a fuego medio-alto hasta que estén dorados por ambos lados. Retíralos y resérvalos.

3. Haz el sofrito.

En la misma sartén, incorpora un poco más de aceite y sofríe el ajo y la cebolla hasta que se ablanden. Añade los pimientos y cocina unos minutos. Incorpora el tomate y deja que se haga lentamente hasta obtener un sofrito jugoso. Agrega el pimentón y, acto seguido, el vino tinto. Cocina hasta que el alcohol se evapore.

4. Incorpora las setas y parte del secreto.

Añade las setas junto con la mitad del secreto reservado. Cocina unos minutos, removiendo para que los sabores se integren.

5. Añade el arroz.

Incorpora el arroz SOS Redondo y remueve bien para que se impregne del sofrito. Vierte el caldo caliente, ajusta de sal y pimienta, y añade unas hojas de romero. Cocina a fuego medio durante unos 15 minutos.

6. Termina el plato.

Cuando el arroz esté casi en su punto, incorpora el resto del secreto ibérico para que se cocine con el calor del guiso durante un par de minutos más.

7. Reposa y sirve.

Apaga el fuego y deja reposar el arroz cinco minutos tapado con un paño. Decora con romero fresco y sirve caliente.

El resultado es un arroz sabroso, con un fondo aromático y una textura irresistible.

Si te apasionan las recetas de arroz, hay muchas combinaciones igual de deliciosas que puedes probar. Desde el clásico arroz con verduras o el meloso con marisco, hasta propuestas más exóticas como el arroz con pollo al curry, lleno de aromas y especias que transforman cada cucharada en un viaje de sabor. Explora, experimenta y descubre cómo un buen arroz puede adaptarse a cualquier estilo de cocina.