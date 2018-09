Las escuelas de cocina para aficionados se ponen de moda en Sevilla

En 2008, Amelia Gómez puso en marcha Travel & Cuisine, un proyecto que conjugaba gastronomía y turismo: visitas al mercado y clases de cocina rematadas por una cena en una azotea con unas privilegiadas vistas a la Giralda. Por aquel entonces, nadie ofrecía nada similar en la ciudad. Unos pocos años más tarde pensó que, al igual que los extranjeros podían conocer aspectos de nuestra cultura con una sartén en la mano, lo mismo ocurriría a la inversa. Y así es como profesores de otros países llenaron de olores exóticos el techo de este edificio de la avenida de la Constitución. Ahora, en este establecimiento se ofrece también la posibilidad de hacer competiciones entre equipos de cocinillas y, desde hace un par de años, de conjugar una sesión de yoga con el taller. Fue la afición de la propia Amelia por el yoga la que le llevó a idear estas clases, en las que se aprende a hacer una receta ayurveda y 3 recetas vegetarianas, y se conjuga en contenido gastronómico con el de la sesión de esta disciplina.

2014, el año de las cocinas

Hemos localizado una quincena de establecimientos en Sevilla que dan actualmente clases; todos están en la capital, y unos cuantos coincidieron en abrir el mismo año: 2014.

Es el caso de Taller Andaluz de Cocina, un establecimiento situado en el Mercado de Abastos de Triana que también combina la fórmula de cocina como atracción turística para extranjeros y como aprendizaje de otras culturas para españoles. Desde el Taller nos cuentan detenidamente cómo es una de las experiencias para guiris: les dan una vuelta por los puestos, deteniéndose en los productos con los que pueden estar menos familiarizados, como la manteca colorá. Se compra lo que se usará en las clases y, a partir de ahí, se hacen platos típicos de la gastronomía española.

Club Foodies

2014 también fue el año inaugural del Club Foodies, o de Kök Tu Cocina. Este último establecimiento, que también ofrece brunchs los fines de semana, tiene un extenso calendario de talleres, que van publicando periódicamente. Aquí lo tienen claro: ellos son un atelier gastronómico que ofrece ocio en torno a una cocina abierta.

Lo del año no es coincidencia. No sólo fue el auge de los programas televisivos de cocina, sino también la crisis que dejó a tanta gente en paro y desubicada. Es el caso del origen de Fresh Cooking Spain, que abrió ese mismo 2014. La propietaria, Ana López, no es cocinera. Es economista, y en 2011 era una economista que acababa de quedarse en paro y tenía muy claro que quería convertir su gran afición a los fogones en un negocio.

Esta empresa es de las que ofrecen talleres sin calendario, a demanda. Al principio había una programación, pero es muy difícil cuadrar agendas cuando las clases se dan en español, en inglés y en francés. Hay cursos para extranjeros, para españoles, eventos que pueden contratarse para una tarde de ocio o los destinados a mejorar el trabajo de equipo entre compañeros de una misma empresa por medio de un desafío entre cacerolas. Además de este tipo de talleres, ofrecen otras actividades como curso por parejas para enamorarse a la luz de la vitrocerámica.

Relacionarse y divertirse

Y es que al final, en estos cursos aprender de cocina parece ser una excusa para relacionarse y divertirse, para vivir una experiencia “diferente” que no emplea mucho tiempo -aunque siempre suele alargarse más de lo previsto-, explican desde Degusta con Gusto, una empresa que empezó como catering en 2009 y que actualmente ofrece talleres para españoles y extranjeros debido a la demanda. Lo de la experiencia diferente parece la idea clave en estas empresas. Las experiencias que se viven en un viaje, las que se regalan… En Travel & Cousine lo tienen muy claro: la mayor parte de sus clientes son los de fuera, y la excepción que confirma la regla es el repunte patrio que se da en navidades, porque se lleva regalar experiencias, no objetos, y esa experiencia bien puede ser un taller de cocina.

Despedidas de soltero diferentes

“Despedida de solter@ diferente ¿Cuántos estáis pensando en empezar a organizar la despedida de solter@ perfecta? ¿Con qué podréis sorprender al novia o a la novia? Saliendo de topicazos y típicos planes a la par que tampoco se os vaya de precio, así os aseguráis que todas asistan. Están pensados para los cocinillas y para los que no lo son tanto, ya que os enseñaremos a realizar recetas a la vez que os divertís”. Despedidas de solteros y solteras. Esta es la novedad en Cooking Olé, una de las empresas que se dedica ofertar cursos de cocina española para guiris y de cocina guiri para españoles en Santa María La Blanca que empezó a funcionar a finales de 2011.

Los restaurantes

Además de los espacios creados específicamente para el ocio gastronómico otras instalaciones tienen los talleres como una actividad secundaria; son, por ejemplo, restaurantes. Por ejemplo, el grupo Ovejas Negras, con varios restaurantes en Sevilla, abrió hace dos años un espacio experimental, donde Javier García Pereda, Dietista Nutricionista y Tecnólogo de los Alimentos, profesor de la Universidad Pablo de Olavide y de la Escuela Superior de Hostelería de Sevilla y por Carlos Escuín, chef en Ovejas Negras Company, ofrecen sus talleres con un calendario marcado.

En La Grulla comenzaron a ofrecer cursos de cocina en 2015; fue su cuñada la que convenció al chef Marcos Valcárcel de que los hiciera, y está contento: “la gente lo disfruta mucho”, explica. Actualmente ofrece los talleres bajo reserva -incluido un concurso entre dos equipos o la posibilidad de celebrar cumpleaños infantiles en los que los niños cocinan- aunque para otoño se plantea volver a establecer un calendario.

Estraperlo es un sitio singular, un poco de todo: Restaurante de temporada, mercado ecológico… y también un centro de clases de cocina que incluye los cada vez más demandados talleres para niños. También oferta ese tipo de talleres para pequeños cocineros -entre otras actividades de ocio gastronómico- Cómete el Mar, que es una tienda de productos gourmet. Un caso parecido es el de La Herboteca Natural, un supermercado ecológico trianero que ofrece diferentes talleres, algunos de ellos para la elaboración de recetas veganas.

Los especializados

Pero hay más formas de afrontar el acercamiento a la cocina. Una de ellas es desde un angulo más centrado en la formación que en el ocio: en Cook Storming ofrecen cursos profesionales, para gente que quiere convertirse en cocinero. Y lo combinan con una oferta para aficionados que quieren aprender.

En La Habitación Saludable, lo importante es la nutrición. Aunque también tienen sede en Tomares, es en la de Los Bermejales donde se suelen desarrollar talleres, impartidos por cocineros con formación específica en nutrición y muchas veces en presencia de un especialista en este campus.

Spanish Olé es una empresa de turismo. Ofrece rutas, clases de español… y entre otras actividades, clases de cocina dirigidas a los turistas que quieren conocer la ciudad de otra manera.

