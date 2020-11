20 positivos...pero no en Coronavirus

El Coronavirus ha creado una de las crisis más importantes en la hostelería de la provincia a lo largo de su historia. De hecho hay un número importante de negocios que han cerrado y habrá alguno más que lo haga en los próximos meses porque la situación, según indican todos los parámetros, seguirá con restricciones, al menos los primeros meses de 2021. Pero no todo son malas noticias en el sector y hay algunas historias de valientes, de gente «tirá palante» que no sólo no ha cerrado establecimientos, sino que se ha atrevido a poner en marcha proyectos nuevos…En estos tres últimos meses hemos contabilizado hasta 20 proyectos puestos en marcha:

1. Olivares Bar: Tapas originales en la calle Baños

Javier Olivares es un joven sevillano de 28 años. Su interés por la hostelería le ha llevado a estar cuatro años en el Basque Culinary Center, uno de los sitios de referencia en la formación en la gastronomía española. Allí, en el País Vasco ha realizado un grado de dirección de proyectos gastronómicos y ahora lo quiere poner todo en práctica en el Olivares Bar, en la calle Baños, donde ha puesto un establecimiento que abrió el pasado 10 de noviembre. Es un bar de tapas, pero bastante originales, desde una curiosa versión de las zanahorias aliñás hasta un montadito de oreja de cerdo hecha a baja temperatura. Aquí su proyecto con todo detalle.

2. Juan Palomo: Una casa de comidas con tortilla y guisoteo en la calle Huelva

Juan Palomo Casa de Comidas ha abierto en la calle Huelva. Al frente el hostelero Juan Palomo. Decidió cerrar su Casa del Almirante, un sitio de comida más de diseño, para poner en marcha un sitio "donde disfrutar y hacer disfrutar" con guisoteo, tortilla de patatas, quesos buenos y "lo que se me antoje y que sepa que le va a gustar a la gente. Aqui más detalles.

3. El Mercader de Triana: Una buena colección de vinos

Victor Gamero, otro veterano del sector, también ha decidido "tirarse al pilón". Su sitio se llama «El Mercader de Triana» y está en la calle Antillano Campos. Una gran alacena con vinos, más de 150 referencias, preside la estancia donde se pueden tomar algunas chacinitas de esas que te hacen reencontrarte con la felicidad. Gamero también viene de la alta cocina y ahora quiere optar por la sencillez de las papas aliñás y la ensaladilla. Más info.

4. Lola Por Dios: Una taberna vertical...de 4 plantas

De lo más atrevido el proyecto conjunto de los hosteleros Esteban Mújica, propietario de la vermutería Yo soy tu padre y José Manuel Leirós y José Eugenio Carrera, dueños de La Chalá. Ellos han puesto en marcha en la calle General Polavieja lo que han bautizado como una «taberna vertical» ya que el establecimiento ocupa un total de cuatro plantas. Pero la cosa no queda ahí, porque el anterior local que ocupaba Lola por Dios, en la calle Conde de Torrejón se transforma en una quesería.

5. Sevilla de Vinos: Cosas de beber...y algo de picar

Los vinos también protagonizan el nuevo proyecto de Sevilla de Vinos, que ha abierto su segunda tienda en la ciudad, en concreto en la calle Baños. La novedad del nuevo espacio está en que los vinos no sólo se venden por botellas sino que se pueden tomar en el local acompañados de unas tapas frías como chacinas, quesos o conservas. Más info.

6. Asador El Acebuche: un bar para toda la familia en Almensilla

En el lado de las aperturas de bares para toda la familia se sitúa el asador El Acebuche, que ha abierto en Almensilla de la mano de la hostelera, Laura Aguilar, que ya tiene en Mairena del Aljarafe el restaurante Verde Flojito. Laura detalla que en esta ocasión «queremos apostar por un bar más clásico, con menos elaboración y donde pueda ir toda la familia».

7. El Sesteo: Bodega de mosto con toque innovador en Bollullos de la Mitación

Las bodegas de mosto, aunque en una versión renovada, tampoco escapan a las nuevas aperturas en tiempos de crisis. En Bollullos de la Mitación se ha puesto en marcha «El Sesteo» que quiere ofrecer una cocina con un punto de innovación en un sector donde predomina el guisoteo.

8. María Castaña: Tres plantas para el tapeo en Ecija

Los proyectos de enjundia, con una importante inversión, se diseminan por toda la provincia. Uno de los que llama más la atención es María Castaña en Ecija. El nuevo sitio,situado en la calle Emilio Castelar, ocupa dos plantas y terraza. La idea es del hostelero Antonio Victorio, que ya regenta otro original local, Las Ninfas, situado en el palacio de Benamejí.

9. Gustoweb: Una decena de restaurantes en uno en Sevilla Este

Con miras de franquiciar y crecer, se ha puesto en marcha otro original proyecto ligado a uno de los nuevos campos por donde parace que puede avanzar la hostelería: las «cocinas escondidas», un fenómeno también conocido como cocinas oscuras o fantasmas, y que son sitios que sólo se dedican a la cocina a domicilio, sin atender al público en un restaurante al estilo tradicional. La firma se llama gustoweb y funciona ya en Sevilla Este, aunque con intención de expandirse a otras zonas de la ciudad e incluso de la provincia.. La originalidad también radica en que sirven hasta una decena de tipos de comidas diferentes y que van desde las hamburguesas a la comida mejicana pasando por la cocina sana.

10. Oriba: Alta cocina en Osuna

En Osuna ha empezado otro proyecto con altas miras, el restaurante Oriba. Está situado en los bajos del hotel boutique Casona de Calderón y la dirección gastronómica del nuevo sitio, que abrió hace tan sólo unas semanas, está a cargo del cocinero manchego Rubén Sánchez Camacho. Aunque también hay tapeo, la oferta fundamental son unos menús degustación de alta cocina que ahora, dadas las circunstancias, preparan también para llevar.

11. Abacanto: una llamativa cocina de brasas

En esta misma línea de cocina cuidada ha abierto en Sevilla, Abacanto, un singular proyecto gastronómico de dos hosteleros onubenses que se ha situado en la calle Trajano. La apuesta es la buena materia prima y como elemento principal para prepararla utilizan el «kamado», una mezcla de horno y parrilla de origen japonés y que da unos puntos muy personales a los productos.

12. El Traga llega a Tomares

Un grupo empresarial importante en Sevilla, los hermanos Adame y el cocinero Jesús Rosendo, los del El Traga, han abierto también nuevo restaurante en Tomares, en la competitiva glorieta de El Garrotal, donde funcionan más establecimientos de hostelería de pujanza. La carta gira en torno a la materia prima de temporada que exponen en un vistoso escaparate.

13. Sukalde, la nueva vida del restaurante Pinichi de Alcalá

En Alcalá de Guadaíra también ha comenzado a funcionar otro proyecto de cocina innovadora. Se llama Sukalde y está en el local del antiguo restaurante Pinichi, una institución en la ciudad. Aunque tienen platos tradicionales como el arroz, le dan a todo un toque novedoso...incluso a los desayunos.

14. Burro Canaglia se expande a Sevilla Este

El 19 de octubre el grupo de Jesús Laborda y Sira Farfán inauguraba nuevo establecimiento en un local de casi 400 metros ubicado en el número 5 de la avenida de la Innovación. Al igual que en su restaurante de San Pablo, mantendrán servicio de cocina abierta ininterrumpidamente durante los findes de semana. Con esta apertura el grupo suma ya 4 locales bajo esta enseña. Más info, aquí.

15. Crustum abre por partida doble

El sector de la pastelería y la panadería también está muy movido. La firma Crustum, especializada en pan artesanal, se expande nada más y nada menos que con dos nuevas tiendas que han abierto en las últimas semanas, una en Triana, en la populosa calle San Jacinto y otra en Felipe II, en El Porvenir. Con estas dos nuevas aperturas la firma suma ya 6 despachos.

16. La Pastelería Los Angeles abre cerca de Ponce de León

La pastelería Los Angeles también suma su cuarta apertura con el despacho que han puesto en marcha en Almirante Apodaca, cerca de la plaza Ponce de León. El local cuenta con despacho de dulces, bollería y panadería y también un espacio para desayunar y merendar.

17. Tradición Repostera Molina: Casi un museo de pastelería

El proyecto más original que ha visto la luz en estos meses de otoño en lo que se refiera a pastelería es el de Tradición Repostera Molinos, una confitería que trata de recuperar viejas recetas de dulces del siglo XX. Una de sus aportaciones ha sido la de recuperar la versión antigua de la tortera, un dulce típico de Triana.

18. Bonsabor llega a Triana

Está en la calle San Jacinto y ya en su parte final, frente a la clínica de la Cruz Roja. Aquí ha abierto también el grupo de carnicerías Bonsabor, que suma ya 8 locales en la provincia. Se trata de carnicerías muy amplias con un surtido bastante completo de carnes, especialmente de cerdo. También tienen chacinas y quesos.

19. Los Angelitos, en San Jacinto

En la zona peatonal de San Jacinto la pastelería Los Angelitos ha abierto su cuarto establecimiento. Un escaparate con su espectacular colección de merengues llama la atención de los viandantes. Además tartas y ahora, especialidades navideñas.

20. La Isla, la reaparación de un clásico

La reapertura de La Isla, ya en obras, es otra de las buenas noticias de estas últimas semanas en lo que a la hostelería se refiere. El establecimiento situado junto al Arco del Postigo era un clásico de la ciudad en los pescados y mariscos. Ahora se anuncia su reapertura para la primera mitad del 2021 y bajo la gestión del hostelero Luis MIllán, que regenta el restaurante Puerta Caleta. Más info, aquí.