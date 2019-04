Alta cocina para vegetarianos

No se trata de la típica parrillada de verduras. O de algunos platos improvisados que el chef ha adaptado para la ocasión. En los nuevos menús degustación que el restaurante La Cochera del Abuelo ha inaugurado a principios de abril las personas que optan por no consumir carne, aunque sí alimentos de origen animal como huevo, leche o miel, ocupan un papel primordial. Tanto que el que fuera jefe de cocina del hotel EME y del restaurante Tradevo, el cocinero sevillano Bosco Benítez Ruiz del Pozo diseña especialmente para ellos una cena completa en siete pasos, un aperitivo, dos entrantes, dos principales y un postre, con el mismo esmero que lo hace para el público que no es vegetariano. Crema del piquillo con coliflor al horno, espaguetis de calabacín y puré de remolachada asada, puntalete con setas o huevo de gallina con espárragos y crema de coliflor son algunos de los platos que componían el último de ellos.

“Tenemos el primer menu degustación vegetariano de Sevilla y tiene la misma calidad que nuestra otra opción que corresponde a un menú estándar”, afirma Cinta Romero, propietaria de La Cochera del Abuelo y tandem creador, junto a Bosco, de un nuevo concepto gastronómico en la ciudad: el de unas cenas elegantes con un montaje clásico y una atención personalizada donde el comensal degusta un conjunto de elaboraciones cerradas que cambian cada semana. “Contamos con una cocina de alto nivel al precio asequible de 30 euros el menú para aquellos a los que le apetece arreglarse para salir una noche y disfrutar de una cena íntima y especial en la que se cuidan todos los detalles”, explica Cinta.

Opción diferente

El nuevo proyecto que alberga La Cochera del Abuelo surge tras la experiencia de años inmersos en el sector hostelero europeo de Bosco y estadounidense de Cinta. “Somos capaces de ponernos en la piel del que nos visita y conocemos las tendencias que mandan en el sector fuera de Sevilla”. Y es que, aunque estas cenas íntimas con menú degustación están abiertas al público en general, Cinta confiesa que desean mostrar al turista que visita Sevilla “que somos una ciudad en la que se come bien a un buen precio y viviendo una experiencia diferente”.

Las cenas de La Cochera del Abuelo, que tiene una capacidad de hasta 28 comensales, se celebran de jueves a sábado en horario de ocho de la tarde a once y media de la noche. Los correspondientes menús degustación estándar y vegetariano de cada semana se cuelgan cada lunes en las redes sociales del establecimiento.

