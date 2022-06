"En Poxao nuestro lema es ofrecer una experiencia única para los cinco sentidos"

Pedro Adame García lleva 22 años en el sector. Afirma que él es un empresario “hecho a sí mismo”, de los que viene “de abajo”: fue camarero, metre, encargado, gerente "hasta que pude montar mi primer establecimiento en 2011, una empresa de alta coctelería y formación homologada, especializada en hostelería". A base de constancia, esfuerzo, dedicación e innovación, este emprendedor sevillano ha logrado hacerse un hueco importante en el sector hostelero sevillano y hoy día, su última apuesta, el restaurante Poxao es uno de esos “imperdibles” de la gastronomía de la ciudad. De esos sitios que hay que ir sí o sí si se quiere disfrutar del comer bien y en un ambiente inmejorable.

Alta cocina, productos de temporada y buenos vinos para maridar son la perfecta carta de presentación de un establecimiento que, frente al estadio Sánchez Pizjuán, vive ahora una segunda apertura, ya que a los tres meses de inaugurar, llegó la pandemia. En Con Cuchillo y Tenedor charlamos con Pedro para que nos hable sobre Poxao, nos desvele las claves de su éxito y sus planes de futuro.

-Pedro, parece que la normalidad vuelve a estar presente en la sociedad ¿ha pasado lo mismo en la hostelería?

-Sí, ya un poco mejor. Ahora volvemos a despegar otra vez, es como una segunda apertura. Dentro de la tragedia de lo que ha supuesto la pandemia, marzo, abril y mayo han sido tres meses muy buenos, se ha vuelto un poco a la normalidad por fin, después de dos años muy duros. Inauguramos Poxao el 1 de diciembre de 2019 y ya el 14 de marzo nos confinaron. Lo más duro ha sido la impotencia y la frustración de sentirte responsable de algo sin serlo, y la falta de comprensión y de ayuda.

La hostelería se ha visto muy muy afectada pero políticamente hablando no hemos sido comprendidos. Nos han puesto en el foco del problema pero no se ha hablado de la valentía de muchos hosteleros. No se hablaba de la valentía de un hostelero que abre las puertas de su negocio para ese vecino que tiene 20 minutos para salir un poco de la tragedia y desconectar un ratito. Ha sido lo más duro que he vivido en 22 años que llevo en este mundo. Mi frase estos dos años ha sido "podemos perder dinero pero no perder clientes" y esa fuerza nos ha mantenido de pie este tiempo.

-Han sido años muy duros, pero se augura un verano repleto de turismo ¿Cómo afronta Poxao estos próximos meses? ¿Ha visto ya reflejada esa mejoría?

-Por supuesto. Estamos teniendo una primavera extraordinaria y hay que valorar y felicitar rotundamente la gestión de la gerencia de Turismo de nuestro Ayuntamiento a nivel internacional. Sevilla estaba viviendo un momento épico turísticamente hablando antes de la pandemia y esta gerencia ha vuelto a echar toda la carne en el asador demostrando una vez más el excelente trabajo realizado. Gracias a Dios empezamos a ver la luz de nuevo. Llevamos desde marzo trabajando con normalidad. Ya trabajamos muy bien con el Sevilla, con el Betis, a nivel empresarial tenemos muy buenas relaciones.

-¿Cómo definiría Poxao para el comensal que aún no ha cruzado sus puertas?

-Nuestro único objetivo no es que la gente venga, es que vuelvan. Para ello garantizamos una experiencia única para los cinco sentidos, como yo digo. Porque al final, el cliente no solo viene a comer bien y buscar un producto en concreto, quiere vivir una experiencia. Tenemos un local amplio, muy acogedor, con una atmósfera cálida y envolvente para esa experiencia que vas a vivir. El interiorista que lo diseñó hizo muy buen trabajo. Contamos con 10 veladores fuera en terraza, la planta baja y la planta de arriba. En total pueden comer unos 104 comensales a la vez. Tenemos coctelería, una buena bodega de vinos, un acuario con marisco fresco vivo para que el servicio sea del mar a la mesa... No escatimamos y lo hacemos todo con mucho cariño.

-¿Qué caracteriza a Poxao? ¿Cómo es su carta?

-Nos distingue una búsqueda constante de la excelencia. Nos distingue un producto de alta calidad, pero también el trato y el servicio. Aquí hay clientes que vienen a almorzar y se van después de cenar. Nuestra carta trabaja el producto de temporada: buen atún, buen pescado, buenas carnes. Se compone de 29 platos y tapas y tres postres. Cambiamos la carta cada tres meses, cada estación de carta. Y luego la jefa de cocina, para esos clientes que son muy asiduos y ya conocen nuestra carta, cada mañana elabora de 6 a 10 fueras de cartas diarios con lo que viene de mercado, siempre tiene algo nuevo para que la carta no sea monótona. Y tenemos una norma: que cuando el cliente nos diga "ponme lo que quiera", que no pague más de 35 euros por persona. Aquí puedes comer por 30 euros o por 3.000.

-¿Cuáles son los reyes del menú?

-El plato más vendido de Poxao es la tosta de atún rojo salvaje sobre pan de cristal, es la única tapa que se repite en nuestros restaurantes. Luego tenemos las croquetas de trufa y boletus con tartar de gambas rojas, el carpaccio de presa ibérica con emulsión de salsa al whisky. Y por supuesto nuestro marisco, tenemos un acuario con marisco vivo, para que el cliente lo vea. Trabajamos bogavantes, langostas, cigalas... del mar a la mesa.

También podemos destacar el revuelto de tartar de salmón con patata violeta y crujiente de camarones, y en carnes maduradas trabajamos la vaca rubia gallega, chuletón de vaca frisona, lomo alto y lomo bajo. Y los postres todos son artesanos. Lo más que nos piden es la tarta de queso payoyo, que está espectacular. Luego tenemos la mousse de limón con almendras garrapiñadas y coulis de albaricoque, y la tarta de chocolate con aceite de oliva.

-Vuestra bodega también tiene fama...

-Sí, nuestra bodega es muy amplia. Servimos mucho el vino de Jerez, nos encantan, sobre todo de las Bodegas González Byass. Con los vinos de Jerez hacemos unos maridajes espectaculares, desde empezar con un fino, amotillado, oloroso... Y luego tenemos una carta de vinos con 68 referencias donde hay vinos de 16 euros la botella, el vino de la casa, hasta vinos de 1.800 como es el Pingu. Macan. Nos gusta mucho diferenciarnos en el vino.

Trabajamos con Bodegas Bornos, Bodegas Estévez, Balandro Vinos, o Bodegas Vega Cecilia, que es de los vinos más altos que tenemos. Nos gusta ofrecer vinos no muy explotados, para diferenciarnos. Hay vinos ‘no para todos los públicos’, o de alta gama, que servimos en la copa Riedel, la que usan las Estrellas Michelin. Por ejemplo, tenemos marcas como Alion, Pintia, Macan, Vega Cecilia Valbuena, Vega Cecilia Único o Vega Cecilia Especial.

"En Sevilla cada vez hay más competencia: muchos sitios donde se come muy bien, mucha gente joven haciendo las cosas muy bien y con honestidad por eso que hay que trabajar muy duro para poder estar ahí".

-Su negocio ha tenido gran acogida entre el público ¿Cuáles son para usted las claves del éxito empresarial?

-El control y el orden. La disciplina acompañada de un gran esfuerzo y la imprescindible función de las nuevas tecnologías. En Sevilla cada vez hay más competencia: muchos sitios donde se come muy bien, mucha gente joven haciendo las cosas muy bien y con honestidad por eso que hay que trabajar muy duro para poder estar ahí. Es una lucha diaria, mucho esfuerzo detrás de cada plato, de cada cliente. Lo que mejor ha funcionado es el boca a boca, sumado a una muy buena imagen, las redes sociales y una buena comunicación.

-Rodearse de un buen equipo humano también es fundamental, ¿verdad?

-Eso es básico, es que es un compendio de todo: el producto, el servicio, el local... Todo eso tiene que ir acompañado de un gran servicio en la sala, una buena cocina y un trato excelente al cliente. Aquí hay a día de hoy 16 personas trabajando y todo va en tiempo y forma, estoy es una maquinaria muy bien engranada. Tenemos a José Luis Lautre de responsable de sala, que junto conmigo es el que lleva toda la gestión, se deja la piel y el alma. Y en cocina tenemos a Magda Avalishvili, una chef magistral, siempre innovando.

-¿Tiene nuevos proyectos en el horizonte?

-Siempre estamos valorando nuevos proyectos y ya estamos organizando dónde la próxima edición de nuestro Congreso Internacional Andalucía 360º by World World Premium Experience, donde Royal Bliss de Coca-Cola fue uno de los patrocinadores principales. La última edición se celebró en Sevilla en octubre de 2019, un evento que fue catalogado por los expertos de nuestro sector como el Congreso gastronómico, enológico y mixológico jamás vivido en Andalucía. En estos momentos ya estamos hablando con las diferentes administraciones para cerrar en qué ciudad andaluza será la próxima cita.

-¿Y para Poxao?

-También hay planes. Estamos preparando ya una nueva carta de cinco platos con cinco cócteles, vamos a maridar la alta cocina con la alta coctelería. Lo hemos llamado 'menú experience'. Le ofreceremos al cliente cinco platos con sus cócteles, para terminar con un Dry Martini Expreso y el postre. En este maridaje va a ser muy protagonista el vino de Jerez. Y la serie Royal Bliss va a cobrar también protagonismo en este menú porque habrá cócteles que prepararemos con estas bebidas. Lo haremos en la planta de arriba, en nuestra barra de cócteles. Inauguraremos el 'menú experience' el 15 de junio. Estamos muy ilusionados con este proyecto.

(Teléfono para reservas: 692 409 629).