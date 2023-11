Una experiencia bastante WAY en Dos Hermanas

WAY, se trata de una experiencia culinaria única que abarca una diversidad de sabores y ambientes, diseñada para enriquecer a todos los públicos en cada visita. Enfocándose en la esencia de la 'Experiencia WAY', cada establecimiento ofrece no solo platos exquisitos, sino un viaje gastronómico inigualable.

Si somos lo que comemos, la diversidad es parte de WAY. Vips, con su variada selección de comidas internacionales, se erige como un lugar emblemático para aquellos que buscan platos diversos en el mismo establecimiento. Desde opciones clásicas hasta platos innovadores, convirtiéndose en un punto de encuentro para aquellos que buscan un abanico amplio de sabores. KFC, conocido por su emblemático pollo crujiente, es un lugar donde se experimenta la perfección de un clásico. Cada pieza es un vicio para los amantes del pollo, preparado con una receta única que garantiza ese crujido irresistible en cada bocado.

Ginos, por otro lado, transporta directamente a Italia con cada plato. Desde la pasta fresca elaborada a mano hasta las pizzas al horno de leña, cada bocado es una manifestación de los sabores auténticos y la pasión por la cocina italiana. Es un destino gastronómico irresistible para los paladares más exigentes.

Carl's Jr., con su auténtico sabor americano, completa la oferta gastronómica de una manera excepcional. Sus hamburguesas son una invitación a disfrutar de la tradición culinaria estadounidense con un toque único y delicioso. Empanadas Malvón, Ramen Shifu y Sushi Panda cada uno con su presencia y su personalidad fuerte. Especializados en cada cocina, lleva a los comensales a destinos culinarios únicos y diferentes: desde la autenticidad de las empanadas argentinas en Malvón hasta el delicioso ramen japonés en Ramen Shifu y el fresco y auténtico sushi en Sushi Panda, cada local es una apuesta segura para disfrutar de una exquisita gastronomía.

Para gusto los sabores. En La Gitana Loca se encuentra mucho más que tapas españolas: sabores que representan la esencia de la cultura culinaria de España. Cada tapa es una representación de tradición y autenticidad al mejor precio. 100M destaca por ser un referente en la diversidad y creatividad de los montaditos. Cada uno es una explosión de sabores en miniatura, ofreciendo una amplia gama de combinaciones que atrae a todo tipo de gustos. Desde clásicos hasta propuestas innovadoras, es un lugar que invita a disfrutar de bocados sorprendentes en cada elección.

M.WOK, por su parte, es un destino perfecto para aquellos que desean explorar una diversidad culinaria sin límites. Con una amplia oferta de platos asiáticos, fusiona sabores, texturas y aromas para ofrecer una experiencia única para todos.

Y, para rematar, IceCoBar, el paraíso de los postres y dulces. Desde helados artesanales hasta creaciones de repostería innovadoras, este lugar es la culminación perfecta de una experiencia gastronómica memorable.

La propuesta gastronómica de WAY Dos Hermanas ofrece una experiencia integral que transforma cada visita en un festín para los sentidos y una contribución significativa a la vida de la zona.