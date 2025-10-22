Paella de marisco congelado: una forma más fácil y rápida de preparar esta receta
RECETA OFRECIDA POR ARROZ SOS
Una receta sencilla y sabrosa que combina marisco, arroz y caldo para obtener, en poco tiempo, un plato tradicional con todo el sabor del Mediterráneo
El mar y el arroz vuelven a encontrarse en esta receta práctica, pensada para quienes buscan un plato sabroso y sin complicaciones. Esta receta de paella con marisco congelado y un caldo ya preparado, el resultado es un plato aromático, equilibrado y perfecto para compartir.
Ingredientes
- 200 g de arroz SOS Especial Paellas
- 1 envase de preparado de marisco con caldo y sofrito Pescanova
- 10 gambas rojas peladas Pescanova
- Aceite de oliva
Receta de paella de marisco congelado: paso a paso
Saltear las verduras del preparado
Calienta la paellera a fuego medio-alto con dos cucharadas de aceite de oliva. Añade las verduras del preparado de marisco congelado y sofríelas durante 5 minutos, removiendo de vez en cuando para que se cocinen de forma uniforme.
Incorporar el arroz y el caldo
Agrega el arroz SOS Especial Paellas y mézclalo con el sofrito durante 2 minutos, para que absorba los sabores iniciales. A continuación, vierte el caldo incluido en el preparado y remueve suave otros 2 minutos, favoreciendo que el arroz se impregne del gusto a mar.
Añadir el agua y continuar la cocción
Vierte 4 vasos de agua y sube el fuego. Cocina durante 8 minutos a ebullición, sin remover, para permitir que el arroz absorba el líquido correctamente.
Incorporar el marisco
Añade el marisco del preparado, reduce a fuego medio y continúa la cocción durante 8 minutos más, hasta que el grano esté tierno y el caldo casi reducido por completo.
Añadir las gambas y reposar
Distribuye las gambas rojas peladas por la superficie, retira la paellera del fuego y cubre con un paño limpio. Deja reposar 5 minutos para que el arroz se asiente y los sabores se integren.
Servir
Pasado el tiempo de reposo, la paella está lista para servir directamente en la mesa. Puede acompañarse con unas gotas de limón o una copa de vino blanco.
Una paella de mariscos cómoda de preparar, con el grano en su punto y una base de sabores marinos gracias al caldo y al sofrito del preparado. Ideal para disfrutar en casa con un resultado equilibrado y aromático. Servida en la paellera y con un breve reposo final, esta propuesta ofrece un plato completo, aromático y perfecto para cualquier ocasión. Una opción práctica para disfrutar en casa de los sabores marinos tradicionales, con un resultado fiable y al alcance de cualquiera.
Si disfrutas de los arroces marineros, también puedes descubrir otras propuestas como este arroz con chipirones, una alternativa sabrosa con producto del mar, o seguir explorando más ideas dentro de las recetas con Arroz SOS, donde encontrarás inspiración para preparar platos variados durante todo el año.
También te puede interesar
Lo último
RECETA OFRECIDA POR BRILLANTE
Un clásico de la cocina marinera que une el sabor del mar y la tradición en un plato difícil de olvidar
RECETA OFRECIDA POR BRILLANTE
RECETA OFRECIDA POR TILDA
Una receta fácil de arroz con frijoles con leche de coco, nutritiva y llena de sabor