¿Qué edulcorante es el más sano?

Obesidad, enfermedades cardiovasculares, diabetes y caries dentales son algunas de las afecciones asociadas al abuso del azúcar. Encontrar sustitutivos del azúcar se ha convertido en la tónica habitual de millones de personas, tanto dentro de sus hogares como cada vez que consumen en cualquier tipo de establecimiento.

Y ahí se han hecho fuertes los edulcorantes, llamados a ser una alternativa fiable para construir una dieta más sana, aunque cada vez cuentan con voces más críticas, algunas especialmente sensibles, como la OMS, que advierte de que los edulcorantes no ayudan a bajar de peso y pueden aumentar la mortalidad ¿Qué alternativas tenemos entonces? ¿Qué edulcorante es más sano? Aquí os resolvemos las dudas.

Lo primero que hay que aclarar es que la dosis de azúcar que necesita el cuerpo nos puede llegar a través de azúcares naturales, polialcoholes y edulcorantes intensivos, siempre sin superar la cantidad de gramos recomendada; que los tanto polialcoholes, que podemos encontrarlos en frutas como manzanas o peras, como edulcorantes tienen escaso aporte calórico y son aditivos.

No existe una opción mucho más sana que otra; lo realmente sano es controlar su consumo

Tradicionalmente la sacarina, descubierta a finales del siglo XIX, ha sido el edulcorante elegido por la mayoría para sustituir al azúcar, pero diferentes informes avisaron de que altera la microbiota, la flora intestinal y los niveles de azúcar en sangre.

Así, hace unos años se extendió la idea de que la stevia era el mejor endulzante, ya que es natural y no tiene calorías, con el aspartamo como alternativa, y algunos polialcoholes como el xilitol y el eritritol, también entre las opciones más sanas. Pero vuelven a producirse cambios de criterio. Recientemente la OMS ha alterado el escenario, buscando el adiós a los edulcorantes articiales, y poniendo el foco en la estevia, de la que apunta que "a pesar de su origen natural, no hay que olvidar que se trata de un aditivo (E960) y, como tal, tiene establecida una Ingesta Diaria Admisible (4 mg. por kg. de peso corporal y día), que conviene no superar ni en adultos ni niños".

Hábitos saludables necesarios

Con todo ello, actualmente, para la máxima autoridad sanitaria lo más sano no es lo que como, sino en la cantidad que lo comes. Lo fundamental es el consumo moderado y lo ideal es consumir alimentos con azúcares naturales, como la fruta, o alimentos y bebidas no azucaradas.

Lo ideal es consumir alimentos con azúcares naturales, como la fruta, o alimentos y bebidas libres de azúcar

Llevar una dieta saludable, hacer ejercicio, no fumar, no abusar del alcohol, cuidar los dientes y controlar la hipertensión arterial son los verdaderos hábitos saludables que hay que seguir.

Es necesario diferenciar entre productos saludables y los productos bajos en azúcar, porque si cambiamos el azúcar por un edulcorante en el café pero seguimos tomando refrescos o bollería industrial no conseguiremos nada.