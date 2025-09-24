Querrás repetir mucho esta receta de de arroz con frijoles, fácil y sabrosa
Una receta fácil de arroz con frijoles con leche de coco, nutritiva y llena de sabor
El arroz con frijoles es una de esas recetas sencillas y completas que han viajado por medio mundo. Su origen se asocia a la fusión cultural entre África, Europa y América durante la época colonial, lo que explica por qué hoy encontramos versiones en lugares tan distintos como Jamaica, Cuba, Puerto Rico o Centroamérica. En cada país varía el acompañamiento —desde carnes especiadas hasta ensaladas frescas—, pero la esencia siempre se mantiene: un plato humilde que ha conquistado a generaciones.
Popular en países del Caribe y América Latina, combina la energía del arroz con la proteína vegetal de las legumbres, resultando en una receta nutritiva, económica y muy versátil. Aunque en España no es tan tradicional, cada vez gana más presencia en la cocina casera gracias a su sabor exótico y a la influencia de la gastronomía internacional.
Ingredientes
- 50 ml de aceite vegetal
- 2 cebollas finamente picadas
- 1 palito de canela
- 1/2 cucharadita de pimienta inglesa molida
- 300 g de arroz Tilda Basmati
- 400 ml de leche de coco
- 1 lata de 400 g de frijoles enjuagados y escurridos
- 3 ramitas de tomillo fresco
Elaboración del arroz con frijoles
Pon a calentar un poco de aceite en una sartén amplia. Cuando alcance buena temperatura, incorpora la cebolla picada junto con el palito de canela y media cucharadita de pimienta de Jamaica molida. Sofríe a fuego suave entre 10 y 15 minutos, hasta que la cebolla quede blanda y translúcida.
Agrega el arroz y mézclalo bien con el sofrito. Vierte seguidamente 400 ml de agua y la leche de coco, remueve y lleva la preparación a ebullición.
Añade ahora los frijoles y unas ramitas de tomillo. Tapa la sartén y deja cocinar a fuego bajo durante 15-20 minutos, o hasta que el arroz esté en su punto. Ajusta de sal, añade un poco de pimienta negra recién molida y termina con un toque de cilantro fresco picado.
Sirve acompañado de pollo jerk y una ensalada fresca de pepino con tomate.
